Polisi Tangkap Pengedar 1,3 Kg Ganja di Rawalumbu Bekasi

Ilustrasi, penangkapan tersangka pengedar narkotika.(Dok. Freepik)

SEORANG pengedar narkoba jenis ganja seberat 1,3 kilogram (kg) ditangkap di wilayah Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (19/2).

"Dalam pengungkapan yang dilakukan pada Kamis (19/2), mengamankan satu orang pria berinisial ATS, 30, yang diduga sebagai pelaku," ungkap Kanit 4 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Rumangga dalam keterangannya, Jumat (20/2).

Rumangga menjelaskan, penangkapan itu dilakukan oleh Unit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya setelah menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kawasan tersebut.

Baca juga : Tewaskan Satu Orang, Dua Eksekutor Tawuran di Bekasi Ditangkap

"Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, petugas mendapati seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan di sebuah tempat fotokopi," ujarnya.

Rumangga menambahkan, setelah melakukan penyelidikan, aparat kemudian mengamankan pria tersebut yang mengaku bernama A.T.S.

"Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan satu kotak kardus cokelat berisi ganja dengan berat bruto total 1.337 gram atau 1,3 kg," imbuhnya.

Saat ini, lanjut Rumangga, pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut.

Polda Metro Jaya pun menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Jakarta dan sekitarnya. Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba. (H-3)