Jadi Unggulan Wisata Jakarta, Kawasan Ancol Perlu Terus Dikembangkan

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
PT Pelangi Hotel Internasional (PHI Group) menandatangani MOU dengan PT Taman Impian Jaya Ancol terkait kerja sama pengembangan beach club dan hotel di kawasan Ancol, Jakarta Utara.
Direktur Utama Ancol Budi Aryanto menyebutkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi penandatanganan kerja sama dengan PHI Group.
"Kami sangat mengapresiasi penandatanganan MOU ini yang bertujuan untuk berkolaborasi memaksimalkan aset dan potensi didalam kawasan wisata Ancol yang merupakan salah satu ikon unggulan wisata Jakarta dan kami yakin kolaborasi ini nantinya akan saling menguntungkan kedua belah pihak," kata Budi, melalui keterangannya, Sabtu (9/8). Senada, Presiden Direktur PHI Group Donny Pur berharap kerja sama ini membuahkan hasil yang positif kepada kedua belah pihak.
"Kami sangat berterimakasih atas kerjasama ini dan berharap proyek ini akan bisa segera terealisasi dan membawa dampak baik bagi kedua belah pihak," kata pengusaha hotel alumni Unsoed Purwokerto itu.
Komisaris PHI Group Dipo Ilham meyakini proyek yang akan dinangun PHI Geoup di dalam Ancol akan berkembang dan bisa menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang menjadi magnet baru wisatawan.
Diketahui, PHI group merupakan spesialis di bidang perhotelan dan wisata yang di 2025 ini juga merambah ke bidang pengembangan vila mewah dan juga resto mewah dengan banyak menggandeng brand ternama. Tercatat belasan proyek sedang dikembangkan oleh grup usaha di berbagai daerah dan lokasi di seluruh Indonesia. (E-4)
WARGA Jakarta dan sekitarnya kini tak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk menikmati atmosfer khas Eropa.
Cari tahu acara seru apa saja di Monas hari ini! Update terkini jadwal, bintang tamu, dan tips kunjungan agar pengalamanmu tak terlupakan. Jangan sampai ketinggalan! lihat selengkapnya
Monas Hari Ini: Ada Apa Saja? Cek Jadwal! Monas hari ini ramai acara apa ya? Cari tahu jadwal lengkap, info terbaru, dan keseruan acara di Monas hari ini! Jangan sampai ketinggalan! klik disini
Para peserta mendapatkan berbagai informasi menarik dari tempat bersejarah yang dikunjungi, sekaligus edukasi su-isu lingkungan serta berbagai teknologi ramah lingkungan dari Honda.
Ancol merupakan salah satu destinasi wisata populer di Jakarta yang menawarkan beragam jenis hiburan dan rekreasi untuk pengunjung dari segala usia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved