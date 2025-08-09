Jadi Unggulan Wisata Jakarta, Kawasan Ancol Perlu Terus Dikembangkan

PT Pelangi Hotel Internasional (PHI Group) menandatangani MOU dengan PT Taman Impian Jaya Ancol terkait kerja sama pengembangan beach club dan hotel di kawasan Ancol, Jakarta Utara.(Dok Ancol )

PT Pelangi Hotel Internasional (PHI Group) menandatangani MOU dengan PT Taman Impian Jaya Ancol terkait kerja sama pengembangan beach club dan hotel di kawasan Ancol, Jakarta Utara.



Direktur Utama Ancol Budi Aryanto menyebutkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi penandatanganan kerja sama dengan PHI Group.



"Kami sangat mengapresiasi penandatanganan MOU ini yang bertujuan untuk berkolaborasi memaksimalkan aset dan potensi didalam kawasan wisata Ancol yang merupakan salah satu ikon unggulan wisata Jakarta dan kami yakin kolaborasi ini nantinya akan saling menguntungkan kedua belah pihak," kata Budi, melalui keterangannya, Sabtu (9/8). Senada, Presiden Direktur PHI Group Donny Pur berharap kerja sama ini membuahkan hasil yang positif kepada kedua belah pihak.



"Kami sangat berterimakasih atas kerjasama ini dan berharap proyek ini akan bisa segera terealisasi dan membawa dampak baik bagi kedua belah pihak," kata pengusaha hotel alumni Unsoed Purwokerto itu.



Komisaris PHI Group Dipo Ilham meyakini proyek yang akan dinangun PHI Geoup di dalam Ancol akan berkembang dan bisa menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang menjadi magnet baru wisatawan.



Diketahui, PHI group merupakan spesialis di bidang perhotelan dan wisata yang di 2025 ini juga merambah ke bidang pengembangan vila mewah dan juga resto mewah dengan banyak menggandeng brand ternama. Tercatat belasan proyek sedang dikembangkan oleh grup usaha di berbagai daerah dan lokasi di seluruh Indonesia. (E-4)