Rekayasa Lalu Lintas Malam Takbiran di Jakarta Situasional

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
POLDA Metro Jaya memastikan kesiapan pengamanan malam takbiran menyambut Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi di wilayah DKI Jakarta. Skema rekayasa lalu lintas pun telah disiapkan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan atau bersifat situasional.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menjelaskan bahwa fokus pengamanan akan berpusat di jantung kota, terutama pada area yang sering menjadi titik kumpul masyarakat.
"Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada kawasan Monas, Bundaran HI serta koridor Sudirman–Thamrin dan titik-titik pendukung lainnya," kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/3).
Untuk menjaga kelancaran arus kendaraan, sebanyak 903 personel kamseltibcarlantas (keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas) disiagakan khusus untuk mengatur jalanan, mengurai kemacetan, serta mengeksekusi langkah rekayasa lalu lintas jika diperlukan.
Secara keseluruhan, Polda Metro Jaya menerjunkan total 1.810 personel gabungan demi menjamin kekhusyukan malam kemenangan tersebut.
"Pengamanan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan malam takbiran berlangsung aman, tertib dan kondusif," ujarnya.
Budi merinci bahwa kekuatan pengamanan ini terdiri dari 1.759 personel Polda Metro Jaya dan 51 personel dari Polres jajaran. Ribuan petugas tersebut akan disebar ke beberapa sektor strategis sebagai berikut:
"Personel dibagi ke dalam Sektor A Monas sebanyak 100 personel, Sektor B Monas sebanyak 274 personel, Sektor C Bundaran HI sebanyak 533 personel serta pengamanan kamseltibcarlantas sebanyak 903 personel," pungkasnya.
(Ant/P-4)
Pemerintah resmi menetapkan Idul Fitri 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Keputusan diambil melalui Sidang Isbat dengan metode istikmal 30 hari.
Libur Lebaran 2026 di Jakarta tetap seru! Intip 5 rekomendasi kegiatan mulai dari festival cahaya imersif di Bundaran HI hingga tur bus tingkat dan bazar buku di TIM.
Dishub DKI Jakarta terapkan rekayasa lalu lintas saat Jakarta Bedug Kolosal 20 Maret 2026. Cek rute alternatif dari Harmoni, Semanggi, dan Tanah Abang di sini.
Warga Muslim Negeri Hila, Maluku Tengah, merayakan Idul Fitri 1447 H pada Kamis (19/3/2026). Simak tradisi perhitungan kalender kuno dan pesan khutbah di Masjid Hasan Soleman.
Membedah perbedaan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal Muhammadiyah dan Imkanur Rukyat Pemerintah (MABIMS) dalam penetapan 1 Syawal 1447 H.
Menurut dia, proses penegakan hukum atas kasus ini yang ditangani Polda Metro Jaya merupakan langkah positif.
Kontras mendesak pembentukan TGPF untuk mengusut tuntas serangan sistematis terhadap Andrie Yunus dan membongkar aktor intelektual di balik teror ini.
Polisi mengungkap jejak pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Rekaman CCTV menunjukkan aksi dilakukan secara terencana sejak awal.
Polda Metro Jaya identifikasi dua terduga pelaku penyiraman air keras aktivis KontraS, BHC dan MAK. Polisi sebut total pelaku diduga lebih dari 4 orang.
Polisi ungkap identitas eksekutor penyiraman air keras Andrie Yunus (Kontras) berinisial BHC dan MAK lewat rekaman CCTV asli tanpa rekayasa AI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved