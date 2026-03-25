Polisi Beberkan Kronologi Fortuner Terguling di Tol Andara

Tangkapan layar akun instagram @jakarta.terkini yang memperlihatkan Toyota Fortuner dalam posisi terguling usai kecelakaan di Gerbang Tol Andara 1, Jakarta Selatan, Selasa (24/3/2026).(ANTARA/Instagram/@jakarta.terkini/Ilham Kausar)

DIREKTORAT Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengungkap kronologi kecelakaan yang melibatkan dua unit kendaraan menjelang Gerbang Tol (GT) Andara, Jakarta Selatan. Insiden yang terjadi pada Selasa malam (24/3) tersebut dipicu oleh pengemudi yang nekat menyalip melalui bahu jalan dengan kecepatan tinggi.

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Reiki Indra Brata Manggala, menjelaskan bahwa kecelakaan bermula sekitar pukul 20.30 WIB di KM 02+600. Saat itu, sebuah Toyota Fortuner yang dikemudikan oleh RTD (28) melaju kencang di lajur dua.

"Berdasarkan hasil penanganan kejadian, pengemudi Toyota Fortuner yang dikemudikan oleh RTD (28), melaju di lajur dua dengan kecepatan kurang lebih 100 km/jam," ujar Reiki dalam keterangannya, Rabu (25/3).

Setibanya di lokasi, RTD mencoba menyalip kendaraan di depannya dengan berpindah ke bahu jalan luar. Namun, saat berusaha kembali masuk ke lajur satu, terdapat Toyota Agya yang dikemudikan oleh SM (39) tepat di depannya.

"Selanjutnya Toyota Fortuner menabrak Toyota Agya yang diketahui ingin keluar GT Andara 1, sehingga mengakibatkan kendaraan Fortuner terguling ke lajur dua dengan posisi melintang," jelas Reiki.

Tabrakan keras tersebut menyebabkan Toyota Fortuner bernomor polisi B 1345 LES mengalami kerusakan parah di seluruh bagian bodi dan kaca depan hancur. Sementara itu, Toyota Agya bernomor polisi B 2370 TFU juga mengalami kerusakan serius pada bagian depan, belakang, dan bodi samping kanan.

"Kemudian untuk korban jiwa nihil, namun korban luka dua orang," tambah Reiki.

Hasil olah TKP sementara menunjukkan bahwa penyebab utama kecelakaan adalah tindakan pengemudi Fortuner yang menggunakan bahu jalan secara ilegal dan kehilangan kendali (out of control).

"Telah melakukan interogasi saksi atau para pengemudi dan telah melakukan evakuasi kendaraan yang telah diamankan di Kantor Induk PJR Jaya 6 Ditlantas Polda Metro Jaya, kasus ini diserahkan ke Lakalantas Jakarta Selatan," pungkasnya.

Sebelumnya, video kecelakaan ini sempat viral di media sosial melalui akun @jakarta.terkini. Saksi mata di lokasi menyebutkan bahwa kendaraan putih tersebut melaju secara ugal-ugalan sebelum akhirnya menabrak mobil lain dan terbalik di tengah jalan tol.

(Ant/P-4)