Hindari Macet dan Kecelakaan, Simak Tips Satlantas Polres Bogor Saat Melintasi Jalur Puncak

Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
JALUR wisata Puncak, Kabupaten Bogor, masih menjadi destinasi favorit masyarakat selama masa libur Lebaran. Guna memastikan kelancaran arus lalu lintas dan menekan risiko kecelakaan, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor membagikan sejumlah tips krusial bagi para pengendara yang hendak melintas.
Kepala Bagian Operasi Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto Azhari, menekankan bahwa kunci utama perjalanan aman di jalur ini adalah kesiapan kendaraan. Mengingat kontur geografis Puncak yang ekstrem, kondisi mesin dan pengereman tidak bisa ditawar.
“Kami mengimbau masyarakat agar menggunakan kendaraan yang betul-betul dalam kondisi prima, karena karakteristik jalur Puncak ini dominan tanjakan dan sering terjadi antrean kendaraan,” kata Ardian, dikutip Senin (16/3).
Ardian menjelaskan bahwa kendaraan yang tidak layak jalan sangat berisiko mogok di tengah antrean. Jika hal ini terjadi, dampak beruntunnya adalah kemacetan panjang yang akan merugikan pengguna jalan lainnya.
Selain kesiapan fisik kendaraan, efektivitas waktu keberangkatan juga menjadi sorotan. Satlantas Polres Bogor meminta pengendara untuk aktif memantau informasi rekayasa lalu lintas yang diberlakukan kepolisian, seperti sistem lawan arus (contraflow) maupun sistem satu arah (one way).
“Pengendara bisa mengupdate pola pengaturan lalu lintas dari Satlantas Polres Bogor agar mengetahui waktu yang tepat untuk berangkat,” ujarnya.
Masyarakat dapat mengakses pembaruan situasi arus lalu lintas secara berkala melalui akun media sosial resmi Traffic Management Centre (TMC) Polres Bogor. Dengan memantau informasi terkini, pengendara diharapkan tidak terjebak dalam penutupan arus atau kepadatan puncak.
Faktor alam juga menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Iptu Ardian mengingatkan bahwa curah hujan di kawasan Puncak diprediksi masih tinggi sepanjang Maret.
Kondisi jalan yang licin serta jarak pandang yang terbatas menuntut kewaspadaan ekstra dari pengemudi.
“Curah hujan masih cukup tinggi sehingga pengendara harus berhati-hati, menjaga jarak aman, serta tidak memarkirkan kendaraan di dekat lereng atau tebing yang rawan longsor,” tutur Ardian.
Ia juga menambahkan pentingnya menjaga jarak antar-kendaraan guna menghindari insiden tabrak belakang saat terjadi pengereman mendadak di jalur menanjak maupun menurun.
Terakhir, pihak kepolisian menyediakan sejumlah pos pelayanan di sepanjang jalur Puncak. Pengendara yang merasa lelah atau mengantuk sangat disarankan untuk beristirahat sejenak di pos-pos tersebut guna memulihkan stamina sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi tujuan. (Ant/Z-1)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved