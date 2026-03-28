Tiger Woods Ditangkap! Mengemudi di Bawah Pengaruh Obat dan Alami Kecelakaan di Florida

Legenda golf Tiger Woods ditangkap polisi Florida setelah mengalami kecelakaan tunggal. Woods didakwa mengemudi di bawah pengaruh (DUI) dan menolak tes urine.(AFP)

KABAR mengejutkan datang dari dunia olahraga. Legenda golf dunia, Tiger Woods, 50, ditangkap oleh pihak kepolisian Florida atas tuduhan mengemudi di bawah pengaruh (DUI) setelah mobil yang dikendarainya terguling dalam sebuah kecelakaan tunggal pada Jumat (27/3) waktu setempat.

Kantor Sheriff Martin County mengonfirmasi bahwa peraih 15 gelar mayor tersebut didakwa dengan pasal berlapis, termasuk mengemudi di bawah pengaruh, perusakan properti, dan penolakan untuk menjalani tes resmi.

Kronologi Kejadian

Kecelakaan terjadi di Beach Road, Jupiter Island, sekitar pukul 14.00 waktu setempat. Menurut Sheriff John Budensiek, Woods yang mengendarai Land Rover mencoba menyalip truk pembersih bertekanan tinggi dengan "kecepatan tinggi" sebelum akhirnya menyerempet truk tersebut dan terguling.

Baca juga : 2 Tewas Setelah Jet Pribadi Jatuh ke Jalan Raya di Florida

Woods dilaporkan harus merangkak keluar melalui pintu penumpang kendaraannya. Beruntung, tidak ada korban cedera dalam insiden ini.

Meski lolos tes breathalyser (kadar alkohol melalui napas) dengan hasil nol, Woods menunjukkan tanda-tanda gangguan fungsi tubuh di lokasi kejadian. Namun, ia menolak saat diminta melakukan tes urine.

"Penyidik DUI datang ke lokasi dan Tuan Woods menunjukkan tanda-tanda gangguan fungsi," ujar Sheriff Budensiek dalam konferensi pers. "Dia kooperatif tetapi mencoba untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Dia memiliki hak untuk menolak tes tersebut, namun ada undang-undang yang akan menjeratnya karena penolakan itu."

Baca juga : Tiger Woods Pimpin Pro-Am dengan Semangat, Bersiap untuk PNC Championship Bersama Putra Charlie

Respons Presiden Donald Trump

Presiden AS Donald Trump, yang dikenal sebagai sahabat dekat Woods, turut memberikan simpati atas kejadian ini.

"Saya merasa sangat sedih. [Woods] sedang mengalami kesulitan. Terjadi kecelakaan, hanya itu yang saya tahu," ujar Trump pada hari Jumat. "Dia adalah teman dekat saya, dia orang yang luar biasa."

Pukulan Telak Bagi Karier Woods

Insiden ini menambah daftar panjang masalah hukum dan kesehatan yang menjerat Woods. Sebelumnya, ia pernah tersandung kasus serupa pada 2017 dan mengalami kecelakaan hebat pada 2021 yang hampir merenggut nyawanya.

Kecelakaan terbaru ini terjadi di saat Woods sedang berjuang pulih dari cedera tendon Achilles dan operasi punggung. Padahal, ia baru saja kembali berkompetisi di liga indoor TGL awal pekan ini dan sempat memberikan harapan untuk tampil di turnamen Masters bulan depan.

Dengan proses hukum yang berjalan di Florida, peluang Woods untuk mengenakan "Jaket Hijau" di Augusta National dalam waktu dekat tampak semakin menipis. Woods dijadwalkan akan dibebaskan dengan jaminan setelah menjalani penahanan selama delapan jam. (BBC/Z-2)