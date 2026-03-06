Britney Spears DUI & Terancam Penjara di California, Temuan Zat tak Dikenal Jadi Kunci

Britney Spears Terancam Penjara di California(Dok. AFP)

BINTANG pop dunia, Britney Spears, kembali berurusan dengan hukum setelah dilaporkan ditangkap oleh aparat kepolisian di Ventura County, California, Amerika Serikat, pada Rabu (4/3) malam waktu setempat.

Penyanyi berusia 44 tahun tersebut ditahan atas dugaan mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau zat terlarang (Driving Under the Influence/DUI) setelah sempat terlibat aksi pengejaran dramatis di jalan raya.

Kronologi Pengejaran di Ventura County

Dilansir dari Daily Mail, insiden ini bermula sekitar pukul 21.30 waktu setempat. Pihak Patroli Jalan Raya California menerima sejumlah panggilan darurat 911 dari warga yang melaporkan adanya kendaraan yang melaju secara tidak stabil.

Dalam rekaman panggilan darurat, operator menggambarkan sebuah sedan hitam, yang kemudian diidentifikasi sebagai BMW 430i milik Spears, melaju dengan cara yang membahayakan.

Mobil tersebut dilaporkan melakukan pengereman mendadak secara tidak menentu, oleng ke jalur lain, bahkan melaju dalam kondisi lampu belakang padam.

Setelah berhasil dihentikan, petugas langsung menderek dan menyita mobil mewah tersebut melalui perusahaan derek lokal, Roy's Towing. Spears kemudian dibawa ke kantor Sheriff Ventura County untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Temuan Zat Tak Dikenal dan Kondisi Emosional

Menurut laporan TMZ, pelantun lagu Baby One More Time itu tampak sangat terguncang selama proses administrasi. Spears dilaporkan banyak menangis dan menunjukkan penyesalan mendalam saat berada di kantor polisi.

Namun, penyelidikan ini berpotensi menjadi lebih serius. Petugas dikabarkan menemukan zat tak dikenal di dalam mobil Spears. Saat ini, zat tersebut tengah menjalani pengujian laboratorium untuk memastikan apakah mengandung unsur narkotika atau zat terlarang lainnya.

Meskipun sempat ditahan, kantor Sheriff Ventura County menerapkan prosedur cite and release. Britney Spears dibebaskan pada Kamis pagi dengan surat panggilan dan dijadwalkan hadir di pengadilan pada 4 Mei 2026.

Ancaman Hukuman

Hingga saat ini, pihak manajemen Britney Spears maupun aparat penegak hukum setempat belum memberikan pernyataan resmi terkait temuan zat di dalam kendaraan tersebut.

Jika terbukti bersalah dalam kasus DUI ini, Britney Spears menghadapi risiko hukuman penjara, denda administratif yang bisa mencapai lebih dari US$1.000 (sekitar Rp15,7 juta), serta kewajiban mengikuti program pendidikan bagi pengemudi mabuk.

Kasus ini menambah daftar panjang polemik hukum yang dihadapi sang diva, yang sebelumnya sempat berjuang bertahun-tahun untuk lepas dari status konservatori keluarganya. (Z-10)