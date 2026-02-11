Britney Spears Resmi Jual Katalog Musiknya ke Primary Wave, Pensiun dari Panggung AS?

Popstar Britney Spears dikabarkan telah menjual hak kepemilikan lagu-lagu hitsnya. Di sisi lain, ia menegaskan tidak akan pernah tampil lagi di Amerika Serikat.(AFP)

IKON pop dunia, Britney Spears, kembali mengejutkan publik dengan langkah bisnis besar. Penyanyi berusia 44 tahun tersebut dilaporkan telah menjual seluruh katalog musiknya kepada penerbit musik ternama, Primary Wave.

Kabar ini pertama kali mencuat melalui dokumen hukum yang ditinjau TMZ, Selasa (10/2). Dokumen tersebut menyatakan Spears secara resmi mengalihkan kepemilikan katalognya sejak 30 Desember lalu. Hingga saat ini, nilai kontrak penjualan tersebut masih dirahasiakan, namun kesepakatan ini mencakup deretan lagu hits global seperti "...Baby One More Time," "Circus," hingga "Womanizer."

Dengan akuisisi ini, nama Britney Spears kini bersanding dengan legenda musik lain yang katalognya dikelola Primary Wave, termasuk Prince, Bob Marley, Stevie Nicks, dan Whitney Houston. Sepanjang kariernya sejak 1999 hingga 2016, Spears telah merilis sembilan album studio dengan total penjualan mencapai hampir 150 juta rekaman di seluruh dunia.

Enggan Tampil di Amerika Serikat

Langkah penjualan aset musik ini beriringan dengan pernyataan emosional Spears mengenai masa depan kariernya di atas panggung. Melalui unggahan di Instagram pada Januari lalu, pelantun lagu "Toxic" ini memberikan pengakuan mengejutkan tentang traumanya tampil di tanah kelahirannya sendiri.

"Saya tidak akan pernah tampil di AS lagi karena alasan yang sangat sensitif, tetapi saya berharap bisa duduk di bangku dengan mawar merah di rambut saya, disanggul, tampil bersama putra saya… di Inggris dan AUSTRALIA segera," tulisnya.

Meski tidak menyebutkan secara spesifik putra mana yang ia maksud, Sean Preston, 20, atau Jayden, 19, Spears kerap membagikan konten yang memuji bakat musik sang putra. Ia bahkan menyebut anaknya sebagai "bintang besar" dan merasa rendah hati bisa berada di dekatnya.

Penjualan katalog ini seolah mempertegas fase baru dalam hidup Britney Spears setelah lepas dari masa konservatori yang panjang. Hingga berita ini diturunkan, perwakilan resmi Spears maupun Primary Wave belum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait rincian kesepakatan tersebut. (People/Z-2)