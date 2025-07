Ayah Jonas Brothers Beli Katalog Lagu Anak-Anaknya, Termasuk Album Baru

Jonas Brothers(Media Sosial X)

KEVIN Jonas Sr., ayah sekaligus mantan manajer Jonas Brothers, resmi membeli sebagian katalog musik milik band tersebut. Kesepakatan ini diumumkan pada Selasa (22/7).

Dalam pernyataannya kepada Billboard, Kevin Sr., 60, mengungkapkan betapa besar kecintaannya pada karya ketiga putranya.

“Tak ada yang bisa mencintai musik kalian lebih dari saya atau merasa lebih bangga. Saya tidak meminta harga yang lebih rendah, tapi saya ingin membawa semangat untuk menjaga warisan kalian tetap hidup,” ujarnya.

Baca juga : Solo Karier Lagi, Joe Jonas Rilis Album Baru Oktober Mendatang

Album Baru dan Beberapa Single Populer

Kesepakatan ini mencakup hak penerbitan dan rekaman untuk tiga album penting Jonas Brothers: The Album, Happiness Begins, serta album ketujuh mendatang Greetings From Your Hometown. Hak atas single khusus seperti Like It’s Christmas dan Remember This juga termasuk dalam pembelian ini.

Kevin Sr. menggunakan modal dari paket utang senilai US$300 juta yang didukung Corrum Capital, Bardin Hill, Cliffwater, dan One William Street. Namun, harga pembelian katalog ini tidak diungkapkan.

Langkah Bisnis yang “Seperti Kembali ke Titik Awal”

Kevin Sr., yang pernah menjadi musisi, memulai karier Jonas Brothers pada awal terbentuknya band. Ia dulu menjadi co-manager bersama Phil McIntyre. Kini, perusahaannya, Jonas Entertainment Group, menaungi Jonas Group Publishing, Red Van Records, dan divisi manajemen artis Jonas Group Entertainment.

Baca juga : Putri Ariani Berkesempatan Jadi Penyanyi Pembuka Konser Jonas Brothers

Jonas Brothers sebelumnya keluar dari label Disney’s Hollywood Records pada 2012 dan membeli kembali hak master rekaman, merchandise, dan hak penerbitan mereka. Sejak itu, mereka mengendalikan penuh bisnis dan musik mereka sendiri.

Dalam pernyataan resmi, Jonas Brothers menyebut penjualan katalog kepada perusahaan ayah mereka sebagai “momen yang terasa seperti kembali ke titik awal.”

“Kami sangat peduli pada penulisan lagu dan proses kreatif. Leslie DiPiero, presiden Jonas Group Publishing, selalu mendukung para penulis lagu dan kreator. Kami tak sabar untuk terus bekerja sama dengan tim ini,” tulis mereka.

Hak Atas Album Lama Masih Dimiliki Band

Meskipun sebagian katalog dijual, Jonas Brothers tetap memegang hak atas empat album awal mereka: It’s About Time (2006), Jonas Brothers (2007), A Little Bit Longer (2008), dan Lines, Vines and Trying Times (2009). (People/Z-2)