Ini Kronologi Penangkapan Tiger Woods Terkait Dugaan DUI Setelah Mobilnya Terguling di Florida

LEGENDA golf dunia, Tiger Woods (50), kembali terjerat kasus hukum setelah ditangkap atas dugaan mengemudi di bawah pengaruh (DUI) di Jupiter Island, Florida, Jumat (27/3). Insiden ini terjadi setelah mobil SUV yang dikendarainya terguling akibat kecelakaan lalu lintas.
Sheriff Martin County, John Budensiek, dalam konferensi pers mengungkapkan Woods tampak "lunglai" dan menunjukkan "tanda-tanda gangguan fungsi tubuh" saat diamankan petugas. Meski hasil tes kadar alkohol melalui napas (Breathalyzer) menunjukkan hasil nol, Woods menolak menjalani tes urine untuk mendeteksi keberadaan obat-obatan atau zat lainnya.
Kecelakaan bermula saat Woods yang mengendarai Land Rover diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Ia mencoba menyalip sebuah truk pikap yang menarik mesin pembersih tekanan tinggi, namun mobilnya menyenggol bagian belakang truk tersebut hingga terbalik ke sisi pengemudi.
Pihak berwenang meyakini Woods berada di bawah pengaruh obat-obatan atau zat tertentu saat insiden terjadi. Woods sendiri berhasil merangkak keluar dari kendaraan tanpa mengalami cedera serius, begitu pula dengan pengemudi truk yang terlibat.
"Kami tahu kami menangkap sosok profil tinggi, namun hukum berlaku sama bagi semua orang," tegas Sheriff Budensiek. "Di dalam penjara, kami akan menjamin keselamatannya. Dia tidak akan ditempatkan di populasi umum di mana dia bisa celaka, namun dia tetap akan menghadapi konsekuensi hukum."
Penangkapan ini merupakan pukulan telak bagi Woods yang dijadwalkan tampil di turnamen The Masters dalam dua minggu ke depan. Namun, Presiden Donald Trump memberikan pernyataan pesimistis terkait partisipasi sang pegolf.
"Dia tidak akan memainkannya (The Masters)," ujar Trump kepada wartawan pada Jumat sore.
Ini bukan pertama kalinya pemenang 15 gelar Major tersebut terlibat masalah di jalan raya:
Hingga berita ini diturunkan, Woods masih ditahan di Penjara Martin County atas tuduhan DUI, perusakan properti, dan penolakan tes urine. Belum ada informasi pasti mengenai jadwal persidangan perdana sang bintang golf tersebut. (People/Z-2)
