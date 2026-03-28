Wajah Lesu Tiger Woods di Foto Mugshot Usai Kecelakaan dan Dugaan Berkendara Mabuk

Mugshot Tiger Woods(Martin County Sheriff’s Department)

DUNIA olahraga kembali dikejutkan dengan kabar dari legenda golf dunia, Tiger Woods. Kepolisian Martin County, Florida, resmi merilis foto mugshot peraih 15 gelar mayor tersebut setelah ia terlibat kecelakaan mobil tunggal pada Jumat siang waktu setempat. Insiden ini berujung pada dakwaan serius bagi Woods: mengemudi di bawah pengaruh zat (DUI).

Kecelakaan terjadi tak lama setelah pukul 13.00 di dekat kawasan Jupiter Island. Woods, yang saat itu mengendarai Land Rover seorang diri, dilaporkan menabrak bagian belakang sebuah truk pembersih bertekanan tinggi yang tengah menarik trailer kecil.

Kronologi Kejadian: Melaju Kecepatan Tinggi

Menurut keterangan Sheriff Martin County, John M. Budensiek, kecelakaan bermula saat truk pembersihan melambat untuk berbelok ke sebuah jalan masuk di South Beach Road. Pengemudi truk menyadari ada sebuah Land Rover yang mendekat dengan kecepatan sangat tinggi dari belakang.

Meskipun pengemudi truk sudah berusaha menepi di jalan dua jalur yang sempit tersebut, Woods diduga tetap mencoba menyalip dengan kecepatan tinggi. Upaya menghindari tabrakan gagal; kendaraan Woods menghantam bagian belakang trailer. Benturan keras tersebut menyebabkan SUV yang dikendarai Woods kehilangan keseimbangan, terbalik, dan terguling ke sisi pengemudi sebelum akhirnya berhenti beberapa meter di depan.

Kondisi Woods: Lesu dan Terindikasi Mabuk

Meski mobilnya mengalami kerusakan parah hingga terbalik, Woods berhasil keluar dari kendaraan melalui pintu sisi penumpang. Beruntung, tidak ada cedera fisik serius yang dialami oleh Woods maupun pengemudi truk tersebut.

Namun, kondisi mental dan kesadaran Woods menjadi sorotan utama kepolisian. Sheriff Budensiek mengungkapkan bahwa Woods menunjukkan tanda-tanda gangguan fungsi tubuh saat diamankan di lokasi.

"Tuan Woods tidak tampak terluka sama sekali, dan individu lainnya juga tidak terluka," ujar Budensiek. Namun, ia menambahkan bahwa Woods tampak "letargis (lesu/lemas) di lokasi kejadian karena pengaruh zat yang dikonsumsinya." Budensiek juga mengonfirmasi bahwa Woods "menunjukkan tanda-tanda gangguan kesadaran."

Rekam Jejak Kecelakaan Sang Legenda

Insiden ini menambah panjang daftar kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Tiger Woods. Sebelumnya, ia pernah mengalami cedera kaki serius dalam kecelakaan tunggal di Los Angeles pada 2021 yang membutuhkan operasi besar. Jauh sebelumnya, pada 2009, ia juga terlibat dalam insiden kendaraan di dekat rumahnya di Florida.

Ironisnya, kejadian ini terjadi tepat setelah Woods baru saja kembali ke dunia kompetisi minggu ini di final TGL. Penampilan tersebut merupakan ajang pertamanya setelah absen lebih dari setahun, di mana timnya, Jupiter Links GC, kalah dari Los Angeles Golf Club.

Pihak berwenang menyatakan bahwa investigasi masih terus berlanjut dan informasi tambahan akan diberikan seiring berkembangnya pemeriksaan terkait dugaan DUI tersebut. (People/Z-2)