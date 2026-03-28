Biografi Tiger Woods, Dari Atlet Profesional Golf hingga Ditangkap akibat DUI

Tiger Woods dalam acara World Golf Hall of Fame tahun 2022.(Tiger Woods)

TIGER Eldrick Woods atau kerap dikenal sebagai Tiger Woods lahir pada 30 Desember 1975. Ia merupakan seorang pemain golf profesional dan pengusaha.

Sejak kecil, Tiger telah menunjukkan ketertarikannya pada golf saat ayahnya memukul bola golf ke jaring dan meniru ayunannya. Tiger pertama kali tampil di acara The Mike Douglas Show pada usia 2 tahun dan bermain putting bersama Bob Hope.

Di usianya yang ke-3, Tiger berhasil mencetak skor 48 untuk sembilan lubang dan kemudian tampil di majalah Golf Digest pada usia 5 tahun.

Karier Gemilang Tiger di Dunia Golf

Tiger memainkan turnamen profesional pertamanya pada tahun 1992 ketika ia berumur 16 tahun di Los Angeles Open. Pada turnamen pertamanya ini, Tiger berhasil lolos di babak penyisihan 36 hole.

Tiger mencatat salah satu rekor amatir paling mengesankan dalam sejarah golf dengan memenangkan enam kejuaraan nasional USGA sebelum menitih karier profesional pada Agustus 1996.

Tahun 2000, Tiger berhasil menyabet kejuaraan di British Open 2000 dan berhasil menjadi pemain termuda yang menyelesaikan Grand Slam karier kejuaraan mayor profesionalnya. Tiger juga tercatat sebagai juara Masters termuda sepanjang masa ketika dirinya berusia 21 tahun.

Selama berkarier, Tiger tercatat telah mengukir prestasi sebanyak 106 kemenangan di seluruh dunia dan 15 gelar mayor yang mencerminkan kesuksesannya di luar lapangan.

Karier Golf yang Mulai Padam

Selama beberapa tahun terakhir, Tiger sudah tidak terlihat aktif di lapangan karena cedera pada punggung belakang dan kaki kanan akibat kecelakaan yang menimpanya pada Februari 2021.

Legenda golf ini telah absen dari ajang PGA semenjak Juli 2024 ketika ia gagal lolos pada babak kualifikasi The Open. Hal ini disebabkan oleh serangkaian cedera yang dialaminya.

Beberapa penggemar dan pengamat golf mulai meragukan Tiger akan kembali bertanding sebagai atlet profesional golf. Tak jarang ada yang mengatakan bahwa karier Tiger sebagai pesaing di level elit telah berakhir.

Meskipun demikian, Tiger sempat memberikan sinyal bahwa ia mampu berlaga kembali di Turnamen Master tahun 2026 nanti. Tiger tetap berkomitmen penuh untuk melakukan comeback yang kompetitif pada kompetisi Augusta National nanti.

Banting Setir Menjadi Pengusaha

Meskipun sudah tidak terlalu aktif sebagai atlet profesional golf, rupanya Tiger tetap aktif dalam olahraga ini dengan mengambil peran sebagai seorang pengusaha.

Tiger kini menjabat sebagai pendiri sekaligus CEO TGR, sebuah perusahaan multimerek yang mencakup TGR Design, perusahaan desain lapangan golf, The TGR Foundation (yayasan amal), TGR Live (produksi acara), hingga The Woods Jupiter (restoran olahraga kelas atas).

Selain itu, Tiger juga bekerja sama dengan Rory McIlroy dalam mendirikan liga golf baru bernama TGL pada 2025 lalu. Atlet profesional golf ini juga melebarkan bisnisnya dengan menggandeng Justin Timberlake dan miliarder Joe Lewis dalam bisnis properti di kawasan mewah Nexxus.

Kasus Kecelakaan Terbaru Tiger

Pada hari Jumat (27/03), Tiger ditangkap karena mengemudi dalam keadaan mabuk setelah mengalami kecelakaan di dekat rumahnya di kawasan Florida.

Menurut keterangan kepolisian, sebelum pukul 2 siang ET, Range Rover milik Tiger melaju dengan kecepatan tinggi di Beach Road, Jupiter Island. SUV milik Tiger kemudian menabrak bagian belakang truk dan terguling ke samping.

Petugas menilai bahwa Tiger menunjukkan tanda-tanda gangguan. Para petugas tidak mencurigai alkohol, tetapi mencurigai penggunaan obat-obatan atau narkoba.

Kasus kecelakaan ini bukanlah yang pertama kalinya, pada 2021 lalu, Tiger juga terlibat dalam kecelakaan tunggal di Los Angeles yang menyebabkan pergelangan kakinya hancur dan patah tulang kaki.

Sebelumnya, Tiger juga pernah dicurigai mengemudi di bawah pengaruh alkohol pada 2017 saat pemeriksaan lalu lintas di Florida. Dalam kasus 2017 ini, Tiger mengaku bersalah atas mengemudi secara sembrono dan menerima hukuman percobaan selama satu tahun. (Tiger Woods/Forbes/Great Britain News/Yahoo Sport/Z-2)