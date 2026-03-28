Tiger Woods Kembali Terseret Kasus, Ini Riwayat Kecelakaan dan Skandalnya

Tiger Woods kembali ditangkap usai kecelakaan di Florida. Berikut rangkaian kasus hukum dan insiden yang pernah menjerat pegolf dunia tersebut.(CNN)

TIGER Woods kembali menjadi sorotan publik akibat kecelakaan lalu lintas di Florida. Tapi ini bukan kali pertama pegolf ini terlibat dalam kasus hukum.

Insiden tersebut mencakup skandal pribadi, penyalahgunaan obat resep, hingga pelanggaran kecepatan berkendara.

Kecelakaan Florida 2009 dan Skandal Pribadi

Kasus hukum pertama Woods terjadi pada November 2009. Dilansir dari The Guardian, ia menabrakkan mobil Cadillac Escalade miliknya ke hidran kebakaran dan pohon di dekat rumahnya, Windermere, Florida. Polisi menemukan Woods dalam kondisi tidak sadar di luar kendaraan.

Penyelidikan mengungkapkan kecelakaan ini dipicu oleh pertengkaran domestik dengan istrinya saat itu, Elin Nordegren. Insiden ini membongkar skandal perselingkuhan Woods dengan banyak perempuan.

Akibatnya, Woods kehilangan kontrak sponsor bernilai jutaan dolar dari perusahaan seperti Accenture dan AT&T. Ia membayar denda sebesar US$164 atas dakwaan mengemudi dengan tidak hati-hati.

Penangkapan DUI 2017 Akibat Obat Resep

Pada Mei 2017, polisi Jupiter, Florida, menangkap Woods atas tuduhan mengemudi di bawah pengaruh (DUI). Petugas menemukan Woods tertidur di balik kemudi mobil Mercedes-Benz yang mesinnya masih menyala. Mobil tersebut mengalami kerusakan ban dan lampu.

Hasil tes menunjukkan kadar alkohol nol persen dalam tubuh Woods. Namun, pemeriksaan toksikologi mengonfirmasi adanya lima jenis obat resep, termasuk obat tidur dan penghilang rasa sakit. Woods mengaku bersalah atas dakwaan mengemudi dengan ceroboh. Pengadilan menjatuhkan hukuman satu tahun masa percobaan, denda US$250, dan 50 jam layanan masyarakat.

Insiden Kecepatan Tinggi Los Angeles 2021

Woods mengalami kecelakaan tunggal parah di Rolling Hills Estates, Los Angeles, pada Februari 2021. Mobil SUV Genesis yang ia kendarai menabrak pembatas jalan, terguling, dan hancur total. Woods mengalami cedera serius pada kaki kanannya yang memerlukan operasi besar.

Departemen Sheriff Los Angeles menyimpulkan Woods mengemudi dengan kecepatan 135–140 km/jam di zona 72 km/jam. Polisi tidak memberikan surat tilang atau tuntutan pidana karena tidak ada bukti gangguan zat atau alkohol pada saat kejadian.

Kasus Terbaru Maret 2026

Pada 27 Maret 2026, Woods kembali ditangkap di Jupiter Island, Florida. Ia menabrak truk pembersih tekanan tinggi saat mencoba menyalip dengan kecepatan tinggi hingga mobil Land Rover miliknya terbalik.

Dalam laporan kepolisian, Woods menunjukkan tanda-tanda gangguan fungsi motorik. Meski hasil tes napas menunjukkan nol alkohol, Woods menolak menjalani tes urine. Polisi menahan Woods selama delapan jam sebelum membebaskannya dengan jaminan. Ia kini menghadapi dakwaan DUI dan perusakan properti. (The Guardian/CBS News/Z-2)