Prestasi Tiger Woods, Legenda Golf Dunia yang Ditangkap Akibat DUI

Tiger Woods mengangkat trofi US Open pada tahun 2000.

TIGER Woods, legenda golf dunia, ditangkap pihak kepolisian Florida atas dugaan mengemudi di bawah pengaruh (DUI). Penangkapan itu setelah mobil yang dikendarainya terguling pada sebuah kecelakaan tunggal, Jumat (27/3).

Insiden ini mengejutkan publik, mengingat sosoknya selama puluhan tahun telah menjadi standar emas keunggulan profesional di dunia golf. Meski saat ini ia harus menghadapi tantangan hukum, tak dapat dimungkiri, Woods adalah atlet yang mengubah wajah golf selamanya melalui dominasi yang luar biasa

Awal Mula Karir Tiger Woods

Lahir pada 30 Desember 1975, minat Woods terhadap golf sudah terlihat sejak usia enam bulan saat ia memperhatikan ayahnya, Earl Woods, berlatih. Bakat alaminya membawa Woods kecil tampil di The Mike Douglas Show pada usia dua tahun untuk menunjukkan kemampuannya melakukan putting bersama Bob Hope.

Karier amatirnya pun menjadi salah satu yang paling mengesankan dalam sejarah, dengan memenangkan enam kejuaraan nasional USGA sebelum akhirnya menyatakan diri profesional pada 27 Agustus 1996. Hanya dalam waktu 42 minggu sebagai profesional, Woods mencatatkan rekor sebagai pegolf nomor satu dunia termuda di usia 21 tahun.

Dominasi dan Rekor Mayor

Sepanjang kariernya, Woods telah mengumpulkan 106 kemenangan di seluruh dunia, termasuk 15 gelar Major. Koleksi gelar Major-nya terdiri dari:

5 gelar Masters Tournament (Termasuk juara termuda di usia 21 tahun pada 1997).

4 gelar PGA Championships.

3 gelar U.S. Open Championships.

3 gelar British Open Championships.

Salah satu momen paling bersejarah terjadi pada 2001. Dengan kemenangan keduanya di Masters, Woods menjadi pegolf pertama dalam sejarah yang memegang keempat gelar juara turnamen Major profesional secara bersamaan, sebuah pencapaian legendaris yang kemudian dikenal dunia sebagai "Tiger Slam".

Sang Raja PGA TOUR

Hingga saat ini, Woods memegang rekor kemenangan PGA TOUR terbanyak sepanjang sejarah dengan 82 kemenangan, sejajar dengan legenda Sam Snead. Keunggulannya tidak hanya terlihat dari jumlah trofi, tetapi juga kemenangan yang luar biasa. Pada U.S. Open 2000 dan Masters 2001, ia masing-masing menang dengan selisih rekor 15 pukulan dan 12 pukulan di atas rival-rivalnya.

Keuletan Woods juga teruji melalui berbagai cedera fisik. Pada U.S. Open 2008, ia memenangkan gelar Major ke-14 setelah melalui playoff 19 lubang yang dramatis, meski belakangan terungkap ia bermain dengan kondisi cedera ligamen lutut (ACL) dan retak tulang pada kakinya.

Kesuksesan di Luar Lapangan

Selain sebagai atlet, Woods adalah seorang pengusaha dan filantropis melalui bendera TGR. Ia mendirikan TGR Design, TGR Foundation, hingga restoran upscale The Woods Jupiter di Florida. Atas pengaruhnya yang luas, dirinya dipilih sebagai "Athlete of the Decade" pada 2009 oleh Associated Press.

Sepanjang kariernya, Woods telah dinobatkan sebagai PGA TOUR Player of the Year sebanyak 11 kali dan memegang rekor sebagai pemimpin pendapatan sepanjang masa (career money list leader) di PGA TOUR dengan total hadiah lebih dari US$120 juta. (TigerWoods/Yahoo Sports/Z-2)