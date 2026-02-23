Lalu Lintas Padat, Perjalanan Transjakarta Koridor 13 Alami Keterlambatan Signifikan

Ilustrasi - Penumpang bersiap menaiki bus Transjakarta di Halte Transjakarta CBD Ciledug, Kota Tangerang, Banten.(ANTARA/Putra M. Akbar.)

LAYANAN transportasi publik Transjakarta, pada Senin (23/2/2026) pagi, kembali menghadapi tantangan operasional. Sejumlah rute di Koridor 13, yang melayani kawasan Puri Beta hingga Petukangan, mengalami keterlambatan jadwal yang cukup panjang akibat kemacetan parah di sejumlah titik.

Kepadatan lalu lintas terpantau menumpuk di area Puri Beta 2 dan kawasan sekitar kolong Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR). Situasi tersebut berdampak langsung pada operasional dua rute utama, yakni rute 13B dengan tujuan CBD Ciledug–Tegal Mampang dan rute L13E dengan tujuan Puri Beta–Pancoran.

Selain itu, layanan Mikrotrans JAK107 rute Jembatan Garden–Puri Beta juga mengalami keterlambatan yang signifikan akibat kendala yang sama.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menjelaskan bahwa kepadatan kendaraan di jalan raya menghambat pergerakan armada bus. Dampaknya sangat dirasakan oleh pengguna jasa, terutama terkait durasi perjalanan yang membengkak drastis.

"Hal ini mengakibatkan waktu tempuh perjalanan dari Puri Beta 2 menuju Petukangan yang biasanya hanya 7 menit, saat ini meningkat drastis hingga mencapai 39 menit, di jam sibuk Senin pagi," ujar Ayu di Jakarta, Senin.

Kondisi arus lalu lintas yang tidak kondusif ini memicu penumpukan penumpang di halte-halte sepanjang koridor tersebut. Antrean pelanggan menjadi lebih panjang dibandingkan hari-hari biasanya, seiring dengan waktu tunggu bus yang ikut melambat akibat terjebak macet.

Pihak manajemen Transjakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan di pagi hari ini.

Sebagai langkah mitigasi, pelanggan diimbau untuk tetap tenang dan senantiasa memantau perkembangan situasi layanan secara real-time.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan dalam perjalanan pagi ini. Mohon tetap bersabar dan selalu perbarui informasi layanan melalui aplikasi TJ: Transjakarta serta media sosial resmi Transjakarta," tambah Ayu.

Sebagai informasi, gangguan serupa pada koridor yang sama bukanlah kejadian pertama. Sebelumnya, permasalahan operasional dengan penyebab yang serupa juga sempat terjadi pada Senin, 9 Februari 2026 lalu.

Kejadian berulang ini menyoroti perlunya koordinasi lebih lanjut dalam manajemen lalu lintas di sekitar koridor tersebut, mengingat pentingnya akses transportasi bagi warga yang beraktivitas di jam sibuk.

Saat ini, pihak Transjakarta terus berupaya mengoptimalkan operasional agar layanan dapat kembali normal dan antrean pelanggan di halte dapat segera terurai.

Pengguna transportasi publik disarankan untuk memperhitungkan waktu perjalanan lebih awal jika menggunakan rute-rute yang terdampak kepadatan di area tersebut. (Ant/Z-1)