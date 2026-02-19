Update Rute Trans-Jakarta Terbaru, 4 Jalur Diubah Mulai 21 Februari 2026

ilustrasi(MI/Usman Iskandar)

PT Transportasi Jakarta (TJ) melakukan modifikasi empat rute layanan mulai 21 Februari 2026. Perubahan rute Trans-Jakarta ini mencakup koridor Pulo Gadung–Kuningan (4D), Stasiun Manggarai–Blok M (6M), Cipedak–Pasar Minggu (9H), serta Rusun Ujung Menteng–Penggilingan (11B).

Langkah modifikasi rute Trans-Jakarta ini dilakukan untuk mengoptimalkan layanan sekaligus meningkatkan kenyamanan penumpang.

“Modifikasi ini dilakukan untuk mengoptimalkan layanan dan memastikan pelanggan tetap mendapatkan layanan Trans-Jakarta yang aman dan nyaman," kata Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta, Ayu Wardhani dikutip dari Antara, Kamis (19/2).

Perubahan Rute Trans-Jakarta 4D dan 6M

Untuk rute 4D (Pulo Gadung–Kuningan), bus tidak lagi melayani Halte Setiabudi dan Halte Flyover Kuningan arah Pulo Gadung. Sebagai gantinya, rute ini akan melayani Halte Halimun untuk kedua arah.

Sementara itu, rute 6M (Stasiun Manggarai–Blok M) juga tidak lagi melayani Halte Setiabudi dan Halte Flyover Kuningan. Rute ini kini melayani Halte Halimun di kedua arah perjalanan.

Penyesuaian Rute 9H Cipedak–Pasar Minggu

Pada rute 9H (Cipedak–Pasar Minggu), Transjakarta tidak lagi melayani bus stop Universitas Pancasila–seberang Ruko Moh. Kahfi II arah Pasar Minggu, serta bus stop seberang Jalan Cipedak Raya–Universitas Pancasila arah Cipedak.

Perubahan Layanan Rute 11B Ujung Menteng–Penggilingan

Adapun rute 11B (Rusun Ujung Menteng–Penggilingan) akan melayani bus stop Rusunawa Ujung Menteng hingga Rusun Rawa Bebek II, serta bus stop Rusun Rawa Bebek I hingga Rusunawa Ujung Menteng.

Ayu menegaskan, penyesuaian rute Transjakarta ini merupakan bagian dari evaluasi layanan untuk meningkatkan efektivitas operasional dan kenyamanan pelanggan.

