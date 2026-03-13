Transjakarta Rute Tanjung Priok-PGC Terganggu Akibat Kontrainer Anjlok

: Bus TransJakarta merek Scania saat melintas di Sarinah, Jakarta, Selasa (21/7).(MI/ANGGA YUNIAR)

Transjakarta Koridor 10 dengan rute Tanjung Priok-PGC mengalami gangguan akibat truk kontainer anjlok di Cilincing. Lalu lintas ke Terminal Tanjung Priok terhambat pada Jumat (13/3) sore.



Lepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani menjelaskan akan terus mengupayakan agar layanan bus Transjakarta Rute Tanjung Priok-PGC kembali normal.

"Layanan Transjakarta Koridor 10 (Tanjung Priok-PGC) mengalami gangguan keterlambatan kedatangan," kata dia.



Ayu meminta maaf atas keterlambatan bus Transjakarta dan ketidaknyaman penumpang. Ia menyebut petugas di lapangan tengah melakukan pengaturan operasional agar normal.

"Petugas kami di lapangan terus berupaya mengatur operasional agar tetap melayani pelanggan semaksimal mungkin," kata Ayu.



Sementara itu, Mikrotrans JAK 113 dengan rute Rusun Sindang Koja-Kampung Sawah tidak melayani titik pemberhentian bus Pos 9 Pelabuhan JICT sampai Jalan Kalibaru Barat IV.

Rute tersebut mengalami pengalihan rute akibat kepadatan lalu lintas yang diakibatkan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

Rute Mikrotrans lain 11D (Pulo Gebang-Pulo Gadung sementara tidak melayani titik pemberhentian bus PGP sampai Pospol. (Ant/H-4)