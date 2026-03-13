Headline
Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Transjakarta Rute Tanjung Priok-PGC Terganggu Akibat Kontrainer Anjlok

Media Indonesia
13/3/2026 18:08
Transjakarta Rute Tanjung Priok-PGC Terganggu Akibat Kontrainer Anjlok
: Bus TransJakarta merek Scania saat melintas di Sarinah, Jakarta, Selasa (21/7).(MI/ANGGA YUNIAR)

Transjakarta Koridor 10 dengan rute Tanjung Priok-PGC mengalami gangguan akibat truk kontainer anjlok di Cilincing. Lalu lintas ke Terminal Tanjung Priok terhambat pada Jumat (13/3) sore.
  
 Lepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani menjelaskan akan terus mengupayakan agar layanan bus Transjakarta Rute Tanjung Priok-PGC kembali normal.

 "Layanan Transjakarta Koridor 10 (Tanjung Priok-PGC) mengalami gangguan keterlambatan kedatangan," kata dia.
  
Ayu meminta maaf atas keterlambatan bus Transjakarta dan ketidaknyaman penumpang. Ia menyebut petugas di lapangan tengah melakukan pengaturan operasional agar normal.

"Petugas kami di lapangan terus berupaya mengatur operasional agar tetap melayani pelanggan semaksimal mungkin," kata Ayu.
  
Sementara itu, Mikrotrans JAK 113 dengan rute Rusun Sindang Koja-Kampung Sawah   tidak melayani titik pemberhentian bus Pos 9 Pelabuhan JICT sampai Jalan Kalibaru Barat IV.

Rute tersebut mengalami pengalihan rute akibat kepadatan lalu lintas yang diakibatkan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

Rute  Mikrotrans lain 11D (Pulo Gebang-Pulo Gadung sementara tidak melayani titik pemberhentian bus PGP sampai Pospol. (Ant/H-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved