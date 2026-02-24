Transjakarta Harus Evaluasi Pascatabrakan Adu Banteng

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Komisi B DPRD DKI Jakarta memastikan segera memanggil jajaran direksi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) terkait insiden kecelakaan dua armada bus di Koridor 13 pada Senin (23/2) pagi. Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh, mengatakan pemanggilan tersebut untuk mengevaluasi menyeluruh atas peristiwa adu banteng yang mengakibatkan sedikitnya 23 penumpang mengalami luka-luka.
“Ada 23 korban luka. Pasti kami panggil direksi untuk memperdalam,” ujar Nova melalui keterangannya, Selasa (24/2).
Ia menegaskan, Komisi B tidak akan serta merta menerima dugaan awal penyebab kecelakaan akibat sopir mengantuk. DPRD akan meminta pembukaan rekaman CCTV serta membahas teknis sistem pengawasan yang dimiliki TransJakarta. Komisi B juga memastikan meminta informasi terkait command center dan early warning system.
“Kita mau membedah command center yang dipakai di Transjakarta,” tandas Politisi NasDem itu .
Peristiwa tabrakan TransJakarta tersebut harus menjadi momentum monitoring dan evaluasi (monev) secara menyeluruh, mengingat aspek keselamatan penumpang merupakan prioritas utama layanan transportasi publik.
Komisi B juga akan memastikan proses investigasi kecelakaan Transjakarta berjalan transparan, dan mendorong langkah konkret pencegahan sehingga kejadian serupa tidak terulang. (E-3)
KECELAKAAN melibatkan bus Transjakarta dan sepeda motor terjadi di Jalan Gunung Sahari, Jakarta, Rabu, (4/3) pukul 23.31 WIB. Seorang pengendara motor dilaporkan meninggal dunia
Trans-Jakarta memikul tanggung jawab besar sebagai tulang punggung transportasi Ibu Kota.
Layanan Transjakarta dipastikan akan digratiskan saat Lebaran.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Bus TransJakarta mengalami kecelakaan tabrakan dengan sesama bus TransJakarta di jalur layang (koridor 13) kawasan Cipulir, Jakarta.
