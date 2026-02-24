Transjakarta Harus Evaluasi Pascatabrakan Adu Banteng

ilustrasi(Antara)

Komisi B DPRD DKI Jakarta memastikan segera memanggil jajaran direksi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) terkait insiden kecelakaan dua armada bus di Koridor 13 pada Senin (23/2) pagi. Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh, mengatakan pemanggilan tersebut untuk mengevaluasi menyeluruh atas peristiwa adu banteng yang mengakibatkan sedikitnya 23 penumpang mengalami luka-luka.

“Ada 23 korban luka. Pasti kami panggil direksi untuk memperdalam,” ujar Nova melalui keterangannya, Selasa (24/2).

Ia menegaskan, Komisi B tidak akan serta merta menerima dugaan awal penyebab kecelakaan akibat sopir mengantuk. DPRD akan meminta pembukaan rekaman CCTV serta membahas teknis sistem pengawasan yang dimiliki TransJakarta. Komisi B juga memastikan meminta informasi terkait command center dan early warning system.

Baca juga : Komisi B DPRD DKI Panggil Manajemen Trans-Jakarta Besok, Buntut Kecelakaan Berulang

“Kita mau membedah command center yang dipakai di Transjakarta,” tandas Politisi NasDem itu .

Peristiwa tabrakan TransJakarta tersebut harus menjadi momentum monitoring dan evaluasi (monev) secara menyeluruh, mengingat aspek keselamatan penumpang merupakan prioritas utama layanan transportasi publik.

Komisi B juga akan memastikan proses investigasi kecelakaan Transjakarta berjalan transparan, dan mendorong langkah konkret pencegahan sehingga kejadian serupa tidak terulang. (E-3)