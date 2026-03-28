Wujud Syukur Usai Pulih Pascakecelakaan, Bos Rokok HS Berangkatkan 150 Karyawan Umrah

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PEMILIK pabrik rokok HS, Muhammad Suryo, membawa kabar gembira bagi ribuan karyawannya saat mengunjungi pabrik di Muntilan, Magelang, Jumat (27/3). Sebagai bentuk rasa syukur atas kesembuhannya pascamusibah kecelakaan, Suryo mengumumkan akan memberangkatkan 150 karyawan untuk beribadah umrah ke Tanah Suci tahun ini.
Jumlah tersebut tercatat lebih banyak dibandingkan program umrah tahunan yang rutin dilakukan perusahaan sebelumnya.
Dalam suasana haru, Suryo mengungkapkan bahwa keputusannya ini merupakan wujud terima kasih atas dukungan moral dari para karyawan selama masa sulitnya.
"Ini bentuk syukur saya dan rasa terima kasih atas doa dan dukungan dari panjenengan semua. Kalian adalah penyemangat dan yang membuat saya tegar menghadapi cobaan ini. Saya minta terus doakan istri saya semoga husnul khatimah," ucap Suryo sambil terisak di hadapan karyawannya.
Sebagaimana diketahui, Muhammad Suryo sempat mengalami kecelakaan kritis di Kulon Progo pada Minggu (1/3). Meski ia berhasil selamat, sang istri, Anis Syarifah, meninggal dunia dalam peristiwa tragis tersebut.
Selain program umrah, Suryo menegaskan komitmennya untuk merangkul kelompok disabilitas. Saat ini, terdapat 21 karyawan disabilitas yang telah bekerja di pabrik HS.
Untuk mendukung produktivitas mereka, perusahaan akan menyediakan fasilitas tempat tinggal khusus atau mess, mengingat banyak dari mereka yang berasal dari luar daerah Jogja dan Magelang.
Suryo menyatakan bahwa pabriknya terbuka lebar bagi penyandang disabilitas dari seluruh Indonesia untuk bergabung tanpa persyaratan yang memberatkan.
"Untuk kawan-kawan disabilitas yang sudah bekerja, akan kami buatkan mess khusus di sini. Kami juga akan terus menerima karyawan disabilitas dari manapun dan berapapun jumlahnya. Ayo kawan-kawan disabilitas di seluruh Indonesia, bergabung bersama kami. Semua bisa bekerja di sini tanpa ada syarat apapun," pungkasnya.
Kehadiran Suryo yang telah kembali pulih disambut isak tangis bahagia oleh para karyawan, terutama dari kalangan ibu-ibu. Salah satu karyawan, Sundari, 63, mengaku sempat lemas saat mendengar kabar kecelakaan yang menimpa pimpinannya tersebut.
"Saat dengar Pak Suryo kecelakaan, kami semua langsung khawatir. Apalagi mendengar Bu Anis sampai meninggal dan kondisi Pak Suryo kritis. Kami cuma bisa nangis dan lemas. Alhamdulilah hari ini pak Suryo sudah sehat dan kembali bisa bersama kami," tutur Sundari.
Hal senada diungkapkan oleh Tenyria Swastika, 35, karyawan disabilitas asal Magelang. Ia berharap keberlanjutan perusahaan dapat terus membuka pintu bagi rekan-rekan disabilitas lainnya.
"Semoga HS semakin jaya sehingga semakin banyak kawan-kawan disabilitas yang diterima bekerja. Maturnuwun atas kesempatan dan segala fasilitas berupa mess yang diberikan pada kami," ujarnya. (Z-1)
