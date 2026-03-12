4 Juta Warga Diprediksi Tetap di Jakarta Saat Lebaran 2026

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melalui Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dalops LLAJ) memperkirakan sebanyak 4.024.251 warga akan tetap berada di Jakarta selama masa libur Lebaran 2026. Sementara itu, warga yang diprediksi melakukan mudik ke luar kota mencapai 6.653.749 orang.
"Kami perkirakan masyarakat yang akan melakukan perjalanan yang keluar kota Jakarta diprediksi sekitar 6.653.749 orang dan tidak melakukan perjalanan atau ada di dalam kota sendiri ada 4.024.251 orang," ujar Kepala Bidang Dalops LLAJ Dishub DKI Jakarta, Yayat Sudrajat, dalam sebuah siniar di Jakarta, Kamis (12/3).
Dengan adanya empat juta orang yang menetap di ibu kota, Dishub mengantisipasi lonjakan pengunjung di berbagai destinasi wisata populer. Lokasi yang diprediksi bakal diserbu masyarakat antara lain:
Selain tempat wisata, pusat perbelanjaan seperti Kawasan Tanah Abang, Kebon Kacang, dan Glodok juga diprediksi mengalami kepadatan serupa.
"Selain kami mempersiapkan orang yang mudik, ada kurang lebih 4 juta yang tidak mudik, maka potensi terhadap lokasi-lokasi wisata dan pusat perbelanjaan, kita prediksi akan memadati lokasi-lokasi wisata dan pusat perbelanjaan," jelas Yayat.
Guna mengantisipasi kemacetan parah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempertimbangkan sejumlah langkah strategis. Mulai dari penerapan sistem contra flow, perluasan ganjil-genap, hingga pembatasan mobilitas di titik-titik wisata.
Tak main-main, sebanyak 2.082 personel gabungan disiagakan untuk mengawal pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026. Dukungan sarana prasarana juga disiapkan secara masif, meliputi 90 unit mobil patroli, 90 unit mobil derek, 240 unit rambu portabel, serta 1.350 unit traffic cone.
Berdasarkan data PT Jasa Marga, puncak arus mudik diperkirakan jatuh pada 18 Maret 2026 (H-3 Lebaran). Sementara itu, puncak arus balik diprediksi terjadi pada 23 Maret 2026 (H+3 Lebaran).
Terkait volume kendaraan, Yayat memaparkan pergerakan yang cukup signifikan selama periode libur panjang tersebut.
"Prediksi proyeksi volume lalu lintas yang keluar Jakarta pada H-10 sampai dengan H-11, kurang lebih ada 3.671.078 kendaraan. Sementara proyeksi lalin masuk Jakarta pada H-10 sampai H+10, ada kurang lebih 3.540.379 kendaraan," ujarnya.
(Ant/P-4)
Pemprov DKI membatasi operasional angkutan barang di ruas tol Jakarta mulai 13-29 Maret 2026 guna kelancaran arus mudik. Cek daftar ruas tol dan jenis angkutan yang dikecualikan di sini.
Pemerintah membuka 10 ruas tol fungsional sepanjang 291,13 km untuk mudik Lebaran 2026. Simak daftar lengkap jalur tol di Jawa, Sumatra, hingga Kalimantan yang siap urai kemacetan.
Persiapkan mudik Lebaran 2026 dengan matang. Simak imbauan pakar keselamatan JDDC soal waktu tempuh, manajemen lelah, hingga risiko muatan berlebih bagi kendaraan pribadi.
Ingin mudik tenang? Simak 6 tips aman meninggalkan motor listrik di rumah, mulai dari aturan MCB hingga level baterai ideal agar kendaraan tetap awet dan aman.
Simak update harga tiket kapal Merak-Bakauheni Lebaran 2026! Dapatkan info tarif promo satu harga (Eksekutif harga Reguler), rincian harga kendaraan, dan panduan pesan tiket
Pemprov DKI membatasi operasional angkutan barang di ruas tol Jakarta mulai 13-29 Maret 2026 guna kelancaran arus mudik. Cek daftar ruas tol dan jenis angkutan yang dikecualikan di sini.
Kondisi ini memicu antrean kendaraan yang mengular panjang, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Dishub DKI Jakarta untuk menertibkan parkir liar, juru parkir atau jukir yang selama ini beroperasi di tepi jalan bakal direkrut menjadi mitra resmi.
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 36 kantong parkir dan delapan panggung hiburan untuk perayaan malam Tahun Baru 2026 di Sudirman-Thamrin hingga Blok M.
Berikut daftar 33 ruas jalan yang akan ditutup pada malam pergantian tahun besok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved