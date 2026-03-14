SPKLU Jawa Timur-Bali Beroperasi bagi Pemudik dengan Mobil Listrik

ejumlah Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) Gen 2 terpasang di area stasiun pengisian daya untuk baterai kendaraan listrik Central Parkir ITDC Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (2/10/2023).(ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/tom.)

STASIUN Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU di jalur Jawa Timur-Bali menjelang arus mudik lebaran 2026. Direktur Ritel dan Niaga PLN Adi Priyanto mengatakan SPKLU Anjungan Betutu Gilimanuk berada tidak jauh dari Pelabuhan Gilimanuk. Tempat ini menjadi titik pengisian daya pertama bagi banyak pengguna kendaraan listrik yang baru tiba di Bali setelah menyeberang dari Pulau Jawa.

Selain menyediakan fasilitas pengisian kendaraan listrik, lokasi ini juga dilengkapi posko siaga dan area istirahat bagi pemudik pengguna kendaraan listrik.

“Selain menyediakan SPKLU, kami juga menyediakan tempat istirahat bagi pemudik yang mungkin lelah di perjalanan. Mereka bisa beristirahat sambil menunggu kendaraan selesai diisi,” ujar petugas di lokasi.

Fasilitas pengisian di lokasi ini tergolong lengkap. Tersedia charger berkapasitas 180 kW dengan dua nozzle yang memungkinkan dua kendaraan listrik mengisi daya secara bersamaan.

Selain itu, tersedia pula charger 22 kW untuk kendaraan listrik tertentu serta fasilitas SPKLU roda dua yang memungkinkan pengisian daya untuk sepeda motor listrik.

Menurut Adi Priyanto, kesiapan infrastruktur seperti ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

“PLN tidak hanya menyediakan SPKLU, tetapi juga memastikan keandalan sistem kelistrikan dari pembangkitan hingga distribusi agar pelanggan merasa aman dan nyaman,” ujarnya.

Perjalanan pengecekan kemudian dilanjutkan menuju SPKLU Rest Area Soka, salah satu titik penting di jalur Bali Barat menuju Denpasar. Lokasi ini menjadi tempat singgah favorit bagi pengguna kendaraan listrik karena berada di kawasan wisata pantai dan memiliki area parkir yang luas.

Di lokasi tersebut, Adi Priyanto bersama General Manager PLN UID Bali memastikan kesiapan mesin pengisian kendaraan listrik yang tersedia. SPKLU Soka dilengkapi mesin pengisian berkapasitas 100 kW yang siap melayani kendaraan listrik yang melintas di jalur tersebut. Dari hasil pengecekan, kapasitas sistem kelistrikan di lokasi ini masih sangat memadai.

“Saat ini penggunaan kapasitas listrik baru sekitar 75 persen, sehingga masih cukup untuk melayani kendaraan listrik yang melakukan pengisian,” jelas tim PLN.

General Manager PLN UID Bali menambahkan bahwa aktivitas pengisian kendaraan listrik di lokasi ini terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

“Dalam tiga bulan terakhir sudah tercatat puluhan transaksi pengisian kendaraan listrik di SPKLU Soka dan jumlahnya meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya.

Selain fasilitas pengisian, kawasan ini juga menyediakan restoran, tempat ibadah, serta pemandangan pantai, yang menjadi daya tarik bagi pengguna kendaraan listrik maupun wisatawan.

Perjalanan pengecekan infrastruktur kendaraan listrik kemudian berakhir di SPKLU Center Hayam Wuruk Denpasar, salah satu pusat pengisian kendaraan listrik terbesar di Bali.

Lokasi ini dikenal sebagai salah satu SPKLU paling ramai di Bali karena dilengkapi berbagai fasilitas pendukung bagi pengguna kendaraan listrik.

Saat rombongan tiba, sejumlah kendaraan listrik terlihat sedang mengisi daya.

Adi Priyanto menilai kesiapan SPKLU di koridor Surabaya–Bali menunjukkan komitmen PLN dalam mendukung mobilitas kendaraan listrik di Indonesia.

“Saya melihat kesiapan teman-teman di lapangan sangat baik, mulai dari kesiapan personel, pengaturan piket 24 jam, hingga keandalan mesin pengisian,” ujarnya.

Selain memastikan kesiapan mesin pengisian, PLN juga memeriksa aspek keselamatan di setiap SPKLU, termasuk sistem grounding, kapasitas listrik, serta perlengkapan keselamatan.

“Setiap SPKLU dilengkapi sistem pengamanan yang memadai, termasuk alat pemadam kebakaran khusus baterai lithium,” tambahnya.

Di lokasi ini juga tersedia ultra fast charging yang memungkinkan proses pengisian kendaraan listrik berlangsung lebih cepat. Fasilitas tambahan seperti kafetaria dan area istirahat juga menjadikan SPKLU ini sebagai salah satu lokasi favorit pengguna kendaraan listrik di Bali. (H-4)