Terangi Kepulauan Sumenep: Hibah PLTS 2 MWp Sasar 2.000 Kepala Keluarga

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
AKSELERASI elektrifikasi di wilayah kepulauan Indonesia Timur kini mendapat dorongan signifikan. Melalui hibah dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari Tsingshan Group dan Yayasan Torang IWIP Berbakti, sebanyak 2.000 kepala keluarga di Kabupaten Sumenep, Madura, dipastikan akan segera menikmati akses listrik yang lebih andal dan berkelanjutan.
Langkah ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Yayasan Torang IWIP Berbakti, Pemerintah Kabupaten Sumenep, dan PT PLN (Persero) di Wisma Danantara, Jakarta, pada 13 Maret 2026.
Proyek yang menyasar Pulau Gili Labak dan Pulau Pagerungan Kecil ini menjadi solusi nyata atas tantangan geografis dalam pemenuhan energi di daerah terpencil.
Dampak utama dari bantuan ini terletak pada penggunaan teknologi Battery Energy Storage System (BESS). Dengan kapasitas penyimpanan sebesar 4 megawatt hour (MWh) untuk masing-masing unit, listrik yang dihasilkan dari panas matahari tidak hanya tersedia saat siang hari, tetapi dapat disimpan untuk menjaga stabilitas pasokan selama 24 jam penuh.
Ketua Umum Yayasan Torang IWIP Berbakti, Wahyu Budhi Santoso, menjelaskan bahwa infrastruktur ini dirancang untuk memberikan ketahanan energi bagi warga desa.
“Kami berharap hibah dua PLTS berkapasitas masing-masing 1 megawatt peak (MWp), yang dilengkapi dengan BESS masing-masing berkapasitas 4 megawatt hour (MWh), dapat menghadirkan pasokan listrik yang stabil bagi masyarakat, di dua desa di Kabupaten Sumenep, Madura,” jelas Wahyu.
Kehadiran listrik yang stabil bukan sekadar soal penerangan, melainkan mesin penggerak ekonomi lokal. Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menekankan bahwa percepatan akses listrik adalah kebutuhan mendesak yang akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kepulauan.
“Hibah ini sangat berarti karena dapat mendorong elektrifikasi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Achmad Fauzi.
Dengan listrik yang andal, aktivitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga usaha mikro di Pulau Gili Labak dan Pagerungan Kecil diharapkan dapat berkembang pesat tanpa terkendala keterbatasan daya atau pemadaman berkala.
Dukungan penuh juga datang dari CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani. Ia melihat kolaborasi ini sebagai model percontohan nasional dalam mengimplementasikan transisi energi bersih secara merata hingga ke tingkat akar rumput.
“Inisiatif ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat akselerasi transisi energi nasional,” ungkap Rosan saat memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat.
Proyek ini tidak hanya membantu Indonesia dalam mencapai target emisi nol bersih, tetapi juga membuktikan bahwa swasembada energi dapat dimulai dari kemandirian energi di pulau-pulau kecil melalui pemanfaatan sumber daya matahari yang melimpah. (Z-1)
