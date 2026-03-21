Istana Kepresidenan Gelar Halalbihalal untuk Umum pada Idul Fitri 1447 H

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjawab pertanyaan wartawan di Medan, Sumatera Utara, Jumat (20/3/2026).(ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden)

ISTANA Kepresidenan Jakarta dipastikan akan membuka pintu bagi masyarakat umum dalam kegiatan halalbihalal Hari Raya Idul Fitri 1447 H, hari ini, Sabtu (21/3). Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa agenda ini merupakan bentuk silaturahmi terbuka bagi seluruh warga.

"Kalau di Istana, siang, kami menyiapkan halalbihalal, silaturahim untuk seluruh warga masyarakat yang mau berkunjung," ujar Teddy saat memberikan keterangan di Medan, Sumatera Utara, Jumat (20/3).

Mekanisme Pelaksanaan dan Fasilitas

Kegiatan direncanakan berlangsung mulai siang hingga sore hari dengan kapasitas sekitar 5.000 orang.

Untuk menjaga kenyamanan, masyarakat yang hadir akan dilayani secara bergantian. Pihak Istana juga menyiapkan tenda tambahan di area luar guna mengakomodasi pengunjung jika area dalam telah penuh.

Tidak hanya sekadar berkunjung, masyarakat akan disuguhi berbagai hidangan khas Lebaran dan hiburan keluarga.

"Terbuka untuk umum itu siang sampai sore hari. Seperti tahun lalu untuk rakyat, Istana dibuka untuk rakyat. Nanti disiapkan berbagai macam makanan dan hiburan sedikit untuk anak kecil," jelas Teddy.

Ia menambahkan bahwa keluarga yang sedang berkeliling merayakan Idul Fitri sangat dipersilakan untuk mampir.

"Masyarakat yang mungkin sama keluarga sekalian berkeliling, Idul Fitri mau bawa satu keluarga ke sana, mau mampir ke Istana dipersilakan," imbuhnya.

Agenda Presiden Prabowo Subianto

Meskipun Istana dibuka untuk umum, kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara tersebut masih bersifat tentatif. Hal ini karena Presiden dijadwalkan melaksanakan salat Idulfitri di Aceh Tamiang, Aceh, sekaligus meninjau penanganan pascabencana banjir di wilayah tersebut pada Sabtu (21/3) pagi.

"Kemudian mungkin, mungkin Bapak Presiden akan menyapa, tapi waktunya tentatif karena belum tahu besok kegiatan bagaimana," pungkas Teddy.

Pembukaan Istana ini melanjutkan tradisi tahun-tahun sebelumnya, yang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk bersilaturahmi langsung di lingkungan pusat pemerintahan pada momen hari kemenangan. (Ant/Z-1)