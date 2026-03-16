Sambut Momen Silaturahmi, Grand Mercure Solo Baru Hadirkan Paket Halalbihalal

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, suasana kebersamaan dan silaturahmi mulai terasa di berbagai kesempatan. Selain menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga, tradisi halalbihalal juga menjadi bagian penting dalam mempererat hubungan dengan sahabat, komunitas, hingga rekan kerja setelah perayaan Lebaran.

Melihat tradisi yang begitu lekat dengan masyarakat Indonesia itu, Grand Mercure Solo Baru menghadirkan paket spesial Halal Bi Halal bertajuk Satu Meja, Satu Rasa. Paket ini dirancang untuk memberikan pengalaman berkumpul yang hangat dengan sajian kuliner yang beragam dalam suasana yang nyaman.

Paket Halal Bi Halal ini tersedia dengan harga IDR 218.000 nett per orang dengan minimum pemesanan 30 orang, dan dapat dinikmati pada periode 20 hingga 31 Maret 2026 di Crystal Sapphire Restaurant atau di meeting room Grand Mercure Solo Baru. Para tamu dapat menikmati berbagai hidangan pilihan, mulai dari appetizer, soup, hingga main course, dilengkapi dengan Live Cooking Corner, Ketupat Lebaran Corner, serta beragam pilihan dessert yang menggugah selera.

General Manager Grand Mercure Solo Baru menyampaikan bahwa paket ini dihadirkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin merayakan kembali hangatnya kebersamaan setelah Hari Raya.

“Biasanya setelah momen Lebaran bersama keluarga, halal bi halal jadi kesempatan yang tepat untuk kembali bersilaturahmi dengan keluarga, sahabat, atau kolega. Kami berharap paket ini dapat menjadi pilihan tempat berkumpul yang nyaman dengan sajian yang beraneka ragam yang masih lekat dengan momen idul fitri,” ujarnya.

Untuk informasi promo atau lainnya, silakan dapat menghubungi +62 896-4712-3123 atau mengikuti Instagram resmi @grandmercuresolobaru. (E-3)