Dari Mimbar Idulfitri Gubernur Sulteng Anwar Hafid Tekankan Perjuangan dan Persatuan

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid(Dok istimewa )

GUBERNUR Sulawesi Tengah Anwar Hafid menekankan pentingnya menjadikan Idulfitri sebagai momentum memperkuat persatuan, keikhlasan, dan solidaritas sosial. Demikian disampaikan saat khutbahnya dalam pelaksanaan Salat Idulfitri 1447 H yang berlangsung khidmat bersama ribuan jamaah memadati Masjid Raya Baitul Khairaat, Palu. Kehadiran Anwar Hafid di tengah masyarakat tak sekadar seremonial, melainkan menjadi simbol kedekatan pemimpin dengan rakyat dalam momen keagamaan yang sarat makna.

Dia juga menilai Idulfitri sebagai titik awal untuk mempererat hubungan sosial sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di tengah kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah.

Dalam khutbahnya, dia menggambarkan Ramadan sebagai sebuah perjalanan spiritual yang telah usai, namun meninggalkan jejak mendalam bagi umat Muslim di Tanah Tadulako. Dia mengingatkan bahwa bulan suci tersebut bukan hanya soal ibadah, tetapi juga proses pembentukan karakter dan keimanan.

“Sekarang kendaraan bernama Ramadan sudah meninggalkan Tanah Tadulako, meninggalkan kita semua dengan perasaan rindu yang mendalam,” ujar Anwar Hafid, Sabtu (21/3).

Dia menekankan berakhirnya Ramadan bukan sekadar penutup rutinitas ibadah, melainkan menjadi ruang refleksi atas kualitas keimanan yang telah dijalani selama satu bulan penuh. Menurut dia, momen ini penting untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai Ramadan tertanam dalam kehidupan sehari-hari.

"Ramadan yang kita cintai telah pergi dan semoga kita semua bisa berjumpa kembali dengan keadaan yang sehat,” lanjutnya.

Dia memandang Idulfitri bukan hanya sebagai perayaan kemenangan, tetapi juga ruang memperkuat harapan agar seluruh amal ibadah diterima oleh Allah SWT. Dalam konteks itu, Idulfitri menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan spiritual bagi setiap individu.

"Di hari raya yang fitri ini, semoga segala amal ibadah kita kemarin di bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT,” katanya.

Dia juga mengajak masyarakat membuka pintu maaf seluas-luasnya sebagai implementasi nilai Ramadan yang telah dijalani. Sikap saling memaafkan, menurut dia, menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.

“Pada hari ini juga semoga pintu maaf untuk kita terbuka lebar, selamat hari raya Idulfitri untuk kita semua,” tuturnya.

Dia menegaskan bahwa semangat Idulfitri harus menjadi penguat persatuan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat Sulawesi Tengah. Nilai-nilai yang tumbuh selama Ramadan, kata dia, perlu terus dijaga dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan Salat Idulfitri di Masjid Raya Baitul Khairaat berlangsung tertib dan penuh kekhusyukan. Momentum tersebut sekaligus mempertegas komitmen dia untuk terus hadir dalam setiap fase penting kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. (E-4)