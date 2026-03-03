Kedubes AS di Riyadh Diserang Drone, tak Ada Korban Jiwa

ilustrasi(Antara)

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh dilaporkan menjadi sasaran serangan drone pada Selasa (3/3). Insiden tersebut diumumkan Kementerian Pertahanan Arab Saudi.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui platform X, kementerian menyebut ada dua drone menyerang kompleks Kedubes AS berdasarkan hasil pemeriksaan awal.

"Kedubes AS di Riyadh telah diserang dua drone, menurut pemeriksaan awal. Kebakaran kecil terjadi akibat serangan dan gedung kedutaan rusak ringan," demikian pernyataan resmi tersebut.

Serangan itu memicu kebakaran kecil dan menyebabkan kerusakan ringan pada bangunan kedutaan. Gedung tersebut dalam keadaan kosong saat serangan berlangsung, sehingga tidak ada korban jiwa.

Peristiwa ini terjadi di tengah memanasnya konflik Timur Tengah antara Iran vs AS-Israel. Ketegangan di kawasan terjadi setelah Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu melancarkan serangan gabungan ke sejumlah target di Iran, termasuk di ibu kota Teheran. Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei.

Sebagai respons, Iran meluncurkan serangan balasan berupa drone dan rudal ke wilayah Israel serta aset-aset milik Amerika Serikat di beberapa negara kawasan Teluk. (Ant/E-3)