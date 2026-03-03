Kedubes AS di Riyadh Diserang Drone, tak Ada Korban Jiwa

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh dilaporkan menjadi sasaran serangan drone pada Selasa (3/3). Insiden tersebut diumumkan Kementerian Pertahanan Arab Saudi.
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui platform X, kementerian menyebut ada dua drone menyerang kompleks Kedubes AS berdasarkan hasil pemeriksaan awal.
"Kedubes AS di Riyadh telah diserang dua drone, menurut pemeriksaan awal. Kebakaran kecil terjadi akibat serangan dan gedung kedutaan rusak ringan," demikian pernyataan resmi tersebut.
Serangan itu memicu kebakaran kecil dan menyebabkan kerusakan ringan pada bangunan kedutaan. Gedung tersebut dalam keadaan kosong saat serangan berlangsung, sehingga tidak ada korban jiwa.
Peristiwa ini terjadi di tengah memanasnya konflik Timur Tengah antara Iran vs AS-Israel. Ketegangan di kawasan terjadi setelah Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu melancarkan serangan gabungan ke sejumlah target di Iran, termasuk di ibu kota Teheran. Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei.
Sebagai respons, Iran meluncurkan serangan balasan berupa drone dan rudal ke wilayah Israel serta aset-aset milik Amerika Serikat di beberapa negara kawasan Teluk. (Ant/E-3)
Amerika Serikat (AS) dinilai belum memiliki sistem pertahanan yang memadai untuk menghadapi drone Shahed milik Iran.
Amerika Serikat dilaporkan kehilangan peralatan militer senilai hampir US$2 miliar atau sekitar Rp33 triliun selama operasi militer terhadap Iran sejak Sabtu (28/2).
Eskalasi konflik Timur Tengah yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat semakin meluas dan berdampak pada sejumlah negara Teluk.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan bergerak melemah terbatas pada perdagangan Rabu, 4 Maret 2026).
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus siap menghadapi berbagai kemungkinan yang muncul akibat meningkatnya eskalasi konflik Timur Tengah.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Presiden Prabowo Subianto siap mengambil peran sebagai mediator apabila Iran dan Amerika Serikat berkeinginan membuka ruang mediasi.
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menilai Indonesia perlu menunjukkan sikap tegas terhadap konflik yang melibatkan Iran, terutama jika negara tersebut menjadi pihak yang diserang.
Wamenlu Iran Majid Takht-Ravanchi memperingatkan bahwa negara mana pun yang mendukung agresi Amerika Serikat (AS) terhadap Iran akan dianggap sebagai target sah bagi serangan balasan.
Harga minyak dunia melonjak tajam pada Jumat setelah meningkatnya kekhawatiran gangguan pasokan energi akibat konflik Timur Tengah.
Serangan drone kembali mengguncang Irak pada Jumat (6/3) waktu setempat. Sejumlah bandara dan fasilitas minyak menjadi sasaran.
Amerika Serikat (AS) dinilai belum memiliki sistem pertahanan yang memadai untuk menghadapi drone Shahed milik Iran.
Iran membantah klaim penutupan Selat Hormuz dan menuduh AS melanggar hukum internasional usai penenggelaman fregat Dena di Samudra Hindia yang tewaskan 100 pelaut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved