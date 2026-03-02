Bandara Zayed di Abu Dhabi masih Ditutup imbas Konflik Iran vs AS

ilustrasi(Antara)

Bandara Internasional Zayed di Abu Dhabi masih ditutup menyusul meningkatnya konflik Timur Tengah yang berdampak pada penutupan wilayah udara dan pembatalan sejumlah penerbangan. Akses menuju area bandara pada Minggu (1/3) sore waktu setempat masih dijaga ketat.

Petugas keamanan tidak mengizinkan siapapun, termasuk calon penumpang yang telah memiliki tiket, untuk memasuki kawasan terminal. Sejumlah kendaraan aparat juga tampak berjaga dan menutup akses menuju jalur utama bandara.

Tidak ada calon penumpang yang diperbolehkan memasuki area keberangkatan maupun kedatangan. Kondisi di sekitar gerbang bandara pun tidak dapat dipantau secara langsung dari luar, meskipun terlihat adanya peningkatan pengamanan guna mencegah potensi risiko terhadap keselamatan publik. Penutupan operasional ini terjadi setelah eskalasi situasi perang Iran vs AS-Israel.

Otoritas penerbangan sipil mengambil langkah antisipatif dengan menghentikan operasional bandara dan membatalkan penerbangan demi mengutamakan keselamatan penumpang serta awak pesawat.

Sejumlah maskapai, termasuk Etihad Airways yang berbasis di Abu Dhabi, telah mengumumkan penangguhan layanan penerbangan hingga waktu yang belum ditentukan, sembari menunggu situasi keamanan dinyatakan kondusif oleh otoritas terkait.

Maskapai juga mengimbau calon penumpang untuk tidak datang ke bandara dan memantau informasi resmi melalui situs web maupun kanal komunikasi perusahaan. Penumpang disarankan memanfaatkan layanan perubahan jadwal atau pengembalian dana yang tersedia secara daring.

Hingga berita ini disampaikan, belum terdapat kepastian mengenai waktu normalisasi operasional penerbangan. Otoritas setempat menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi perang Iran Amerika dan memastikan setiap kebijakan yang diambil berfokus pada keselamatan serta keamanan publik.

Calon penumpang yang terdampak juga disarankan untuk tetap berada di lokasi masing-masing dan tidak memaksakan diri menuju bandara hingga ada pengumuman resmi terkait pembukaan kembali operasional penerbangan. (Ant/E-3)