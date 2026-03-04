Megawati Kirim Surat Duka ke Pemerintah Iran atas Wafatnya Ayatullah Khamenei

Headline
PRESIDEN ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, mengirimkan surat duka cita resmi kepada pemerintah Republik Islam Iran atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Ayatllah Khamenei. Surat tersebut menjadi simbol solidaritas Indonesia terhadap situasi duka yang menyelimuti Iran.
Surat belasungkawa tersebut diserahkan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, didampingi Ketua DPP Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah, kepada Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di Jakarta, Selasa (3/3) sore.
Dalam naskah suratnya, Megawati menyampaikan beberapa poin krusial terkait wafatnya Ali Khamenei dan situasi geopolitik saat ini:
"Atas nama pribadi dan keluarga besar Bung Karno serta mewakili bangsa dan rakyat Indonesia yang mencintai perdamaian, saya menyampaikan simpati dan solidaritas kami yang tulus bagi keluarga, pemerintah, dan seluruh rakyat Iran," tulis Megawati dalam suratnya.
Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa langkah Megawati ini didasari oleh kedekatan historis dan ideologis antara Indonesia dan Iran yang telah terjalin sejak era Presiden Soekarno. Semangat anti-kolonialisme dan solidaritas negara-negara dunia ketiga menjadi fondasi kuat hubungan kedua bangsa.
Wafatnya Ali Khamenei pada 28 Februari 2026 telah memicu gelombang duka internasional. Pemerintah Iran sendiri telah menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi sang pemimpin tertinggi yang telah menjabat sejak tahun 1989 tersebut. (E-4)
WAFATNYA Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Khamenei, pada akhir Februari 2026 telah mengguncang peta geopolitik global.
PERDANA Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyampaikan kecaman keras atas pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Khamenei.
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan rasa duka yang mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
SEKRETARIS Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, menegaskan bahwa Majelis Ahli akan mengadakan pertemuan pada Minggu (1/3).
PEMERINTAH Iran resmi menetapkan otoritas kepemimpinan sementara setelah Pemimpin Tertinggi, Ayatullah Khamenei, gugur dalam serangan Amerika Serikat dan Israel.
Harga minyak mentah Brent jatuh dari level tertinggi empat tahun setelah Donald Trump memberi sinyal berakhirnya konflik di Iran dan rencana penguasaan Selat Hormuz.
Perang dengan Iran memicu lonjakan harga minyak global. Pemerintahan Trump kini kelabakan mencari cara meredam harga BBM yang mengancam ekonomi domestik AS.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran memanas dengan serangan yang menargetkan infrastruktur energi dan air, termasuk depot minyak Tehran.
Rusia ajukan draf resolusi Dewan Keamanan PBB desak gencatan senjata di Timur Tengah. Moskow minta semua pihak hentikan eskalasi dan kembali ke meja perundingan.
Harga minyak dunia melonjak tajam melewati US$114 per barel akibat blokade Selat Hormuz.
