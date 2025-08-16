Laskar Trisakti 08 Apresiasi Kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto

Ilustrasi(Laskar Trisakti)

Ketua Umum Laskar Trisakti 08 Fernando Rorimpandey mengapresiasi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama bertugas hampir 10 bulan.

"Kami sangat apresiasi Kinerja Presiden Prabowo di segala bidang selama hampir 10 bulan ini. Kita bisa lihat Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, khususnya pada kuartal kedua tahun 2025, menunjukkan hasil yang positif," ujar Fernando di Jakarta.

Prestasi kinerja pemerintah lainnya menurut Fernando adalah Progam Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan gratis, Pengahapusan utang UMKM, kenaikan Upah Minimum Propinsi, Diplomasi Perdagangan dengan Amerika dan Eropa, dan lainnya.

Semua keberhasilan itu menambah optimisme bangsa untuk menggapai kesejahteraan. Ia menyebut kepemimpinan Presiden Prabowo yang kuat, mampu mencapai sasaran dan target dengan efektif dan efisien adalah faktor utama keberhasilan ini.

Dalam Pidato Kenegaraan, pada 15 Agustus 2025, Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan pemerintahan adalah berkat kerja keras semua pihak.

Dia memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh lembaga begara yang bekerja keras menjaga roda pemerintahan dan memperkuat fondasi kebangsaan. Ia menekankan, sinergi antarlembaga menjadi kunci bagi stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

Dia memuji konsistensi visi besar Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat yang secara aktif mensosialisasikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, langkah MPR yang turun langsung ke rakyat untuk menjelaskan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sangat penting di tengah tantangan global. (E-3)