Prabowo Bakal Berpidato di PBB

Ilustrasi(Antara)

Presiden Prabowo Subianto bakal menyampaikan pidato dalam The United Nation General Assembly (UNGA) ke-80 pada 23 September 2025. Kepala Negara berada di urutan ketiga untuk berpidato pada kesempatan tersebut.

"Presiden nanti dijadwalkan pidato di hari pertama dan urutan ketiga pada tanggal 23 September," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi kepada pewarta, Jakarta, Selasa (26/8) malam.

UNGA merupakan badan pembuat kebijakan utama PBB. Majelis tersebut beranggotakan seluruh negara anggota, dan menyediakan forum untuk diskusi multilateral mengenai isu-isu yang tercantum dalam piagam PBB.

Sidang ke-80 Majelis Umum UNGA akan dibuka pada 9 September 2025. Debat Umum tingkat tinggi akan berlangsung dari 23-27 September dan berakhir pada 29 September 2025.

Hasan enggan menyampaikan lebih jauh perihal isi pidato yang akan disampaikan oleh presiden. Dia juga bergeming ketika ditanya agenda lain dalam lawatan Kepala Negara ke Amerika Serikat tersebut.

"Yang jelas perjalanan ke sana untuk berpidato, agenda lain saya belum bisa berkomentar," terangnya.

Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat periode 2010-2013 Dino Patti Djalal menuturkan, urutan ketiga dalam penyampaian pidato di UNGA merupakan kehormatan bagi Indonesia. Apalagi itu juga merupakan kali pertama sejak 10 tahun terakhir presiden Indonesia berpidato dalam forum tersebut.

Karenanya, dia berharap Prabowo dapat menyampaikan pesan dan masukan konstruktif terkait permasalahan dunia saat ini. "Indonesia menurut saya perlu memberikan konsep dan masukan mengenai the next world order itu seperti apa Karena sekarang ini semuanya lagi berpikir ke arah itu, tapi belum ada konsep yang jelas, belum ada masukan yang jelas. Sementara kekuatan orde-orde yang sebelumnya itu masih tetap bertahan," ujar Dino.

Dia juga mengapresiasi Prabowo yang mau tampil di forum internasional, tak seperti presiden sebelumnya yang kerap alpa di forum-forum internasional. Dino berharap kehadiran Prabowo nantinya dapat menjadi penyegar pada kebutuhan multilateralisme dunia yang sedang kalut.

"Jadi kami (berharap) mudah-mudahan pidato yang bisa membuat kita semua bangga, tapi juga bisa membuat kita kembali terjun ke kancah multilateralisme dengan sangat serius," tuturnya. (E-3)