Retno Marsudi Dinobatkan Jadi Champion Investasi Air di Africa Water Infrastructure Summit 2025

Utusan Khusus PBB untuk Isu Air Retno Marsudi(AFP/Yasuyoshi CHIBA )

UTUSAN Khusus PBB untuk Isu Air Retno Marsudi menerima penghargaan sebagai Champion untuk isu investasi air dari Pemerintah Afrika Selatan bersama Global Outlook Council on Water Investment.

Penghargaan ini diumumkan dalam pertemuan Africa Water Infrastructure Summit 2025 yang digelar di Cape Town, sebagai bagian dari rangkaian Presidensi G20 Afrika Selatan.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan internasional atas peran Retno sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB pertama untuk isu air, khususnya dalam mendorong investasi global di sektor ini. Retno menyampaikan penerimaan penghargaan itu melalui pesan video.

"Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk menerima nominasi menjadi Champion di isu investasi air. Ini menunjukkan kepercayaan kepada PBB, atas upaya kita mengatasi kebutuhan yang dihadapi negara dan masyarakat di lapangan dalam isu air," ujar Retno dalam video tersebut, Rabu (20/8).

Dia menegaskan kembali bahwa pentingnya investasi di sektor air selalu menjadi pesan utamanya di berbagai forum internasional.

"Ini (investasi di bidang air) tidak hanya mencakup investasi pendanaan, namun juga investasi di komitmen politik, kapasitas institusional dan sumber daya manusia, serta kerja sama strategis," tambahnya.

Retno juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan air melalui Prinsip Triple A untuk Air (Advocacy, Alignment and Acceleration).

Nominasi Champion oleh Afrika Selatan disebut sebagai salah satu hasil nyata dari pelaksanaan Africa Water Infrastructure Summit 2025. Dengan mandat ini, Retno akan berperan dalam memperkuat investasi air, baik di tingkat global maupun di kawasan yang paling membutuhkan.

Selain itu, Global Outlook Council on Water Investment yang diluncurkan dalam forum ini akan menjadi platform pemantauan, pelaporan, serta sinkronisasi upaya global dalam investasi air.

Platform tersebut juga ditujukan untuk membuka peluang pendanaan baru serta menyelaraskan langkah di G20, PBB, dan lembaga keuangan pembangunan multilateral.

Selain Retno Marsudi, sejumlah tokoh dunia juga dinobatkan sebagai Champion antara lain Mantan Presiden Tanzania Jakaya Kikwete, Menteri Air dan Sanitasi Afrika Selatan Pemmy Majodina, Sekretaris Jenderal Badan Meteorologi Dunia Celeste Saulo dan Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon. (Z-1)