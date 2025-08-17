Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

PBB Serukan Akhiri Kekerasan terhadap Anak di Gaza

Khoerun Nadif Rahmat
17/8/2025 16:36
PBB Serukan Akhiri Kekerasan terhadap Anak di Gaza
Warga Gaza.(Al Jazeera)

BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.

"Di seluruh Jalur Gaza, sebagian besar anak yang diperiksa tim kesehatan UNRWA terlihat kurus kering, lemah, dan berada dalam risiko kematian jika tidak segera mendapatkan perawatan yang sangat dibutuhkan," tulis UNRWA dikutip dari Al Jazeera.

Badan anak-anak PBB, UNICEF, mencatat lebih dari 50.000 anak di Gaza dilaporkan meninggal atau terluka sejak Oktober 2023. "Sudah waktunya menghentikan perang terhadap anak-anak," tegas UNRWA.

Kekerasan di Gaza terus meningkat. Pasukan Israel mengebom Rumah Sakit al-Ahli di Kota Gaza menewaskan sedikitnya tujuh orang, sementara militer Israel melanjutkan rencana pemindahan paksa warga Palestina ke zona konsentrasi di selatan.

Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan, dalam 24 jam terakhir, 11 orang tewas akibat kelaparan yang ditimbulkan oleh aksi militer Israel, sehingga jumlah korban tewas akibat kelaparan mencapai 251 orang, termasuk 108 anak-anak. (I-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Wisnu Arto Subari
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved