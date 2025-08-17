PBB Serukan Akhiri Kekerasan terhadap Anak di Gaza

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
"Di seluruh Jalur Gaza, sebagian besar anak yang diperiksa tim kesehatan UNRWA terlihat kurus kering, lemah, dan berada dalam risiko kematian jika tidak segera mendapatkan perawatan yang sangat dibutuhkan," tulis UNRWA dikutip dari Al Jazeera.
Badan anak-anak PBB, UNICEF, mencatat lebih dari 50.000 anak di Gaza dilaporkan meninggal atau terluka sejak Oktober 2023. "Sudah waktunya menghentikan perang terhadap anak-anak," tegas UNRWA.
Kekerasan di Gaza terus meningkat. Pasukan Israel mengebom Rumah Sakit al-Ahli di Kota Gaza menewaskan sedikitnya tujuh orang, sementara militer Israel melanjutkan rencana pemindahan paksa warga Palestina ke zona konsentrasi di selatan.
Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan, dalam 24 jam terakhir, 11 orang tewas akibat kelaparan yang ditimbulkan oleh aksi militer Israel, sehingga jumlah korban tewas akibat kelaparan mencapai 251 orang, termasuk 108 anak-anak. (I-2)
ANGKATAN bersenjata Israel kemungkinan akan masuk dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendatang terkait kekerasan seksual.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
HAMPIR dua tahun sejak pecahnya perang antara Israel dan Hamas, dengan korban jiwa di Jalur Gaza melampaui 60.000 orang, dukungan global untuk pengakuan negara Palestina semakin menguat.
SEKRETARIS Jenderal PBB disebut sangat khawatir dengan keputusan Israel untuk menguasai Kota Gaza di Jalur Gaza, Palestina.
MILITER Israel mengumumkan bahwa bantuan akan mulai dikirim melalui udara ke Gaza, atas permintaan dari negara tetangga, Yordania.
MILITER Israel mengumumkan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara ke Jalur Gaza akan dimulai pada Sabtu (26/7) malam.
UNRWA menyoroti sistem distribusi bantuan yang dikenal sebagai “Yayasan Kemanusiaan Gaza” (GHF), yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat.
Sistem distribusi bantuan yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat ini lebih melayani kepentingan militer dan politik dibandingkan kebutuhan rakyat sipil.
DERITA kelaparan yang melanda Jalur Gaza kian parah.
