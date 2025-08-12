Kirim Surat ke PBB, DPR RI Desak Blokade Gaza Dibuka

Headline
KETUA Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendesak pembukaan blokade Gaza serta penyaluran bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
Menurut Mardani, langkah ini menjadi wujud dukungan konkret DPR RI terhadap perjuangan rakyat Palestina yang selama ini hidup di bawah tekanan akibat blokade.
"Ketua DPR Ibu Puan Maharani mengirim surat resmi sebagai Ketua DPR agar PBB bersama masyarakat dunia membuka blokade Gaza dan membantu masyarakat Palestina," kata Mardani dalam unggahan di akun media sosialnya pada Selasa (12/8).
Dia menegaskan, langkah tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sesuai amanat konstitusi.
Mardani juga berharap seruan DPR RI ini mampu memberikan tekanan moral dan politik kepada komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan nyata.
"Insya Allah kian mendekatkan pada momen penting Kemerdekaan Palestina," pungkasnya. (I-2)
