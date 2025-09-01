60% Generasi Z di AS Lebih Memihak Hamas daripada Israel

Headline
SEBUAH survei terbaru dari Harvard-Harris menunjukkan tren yang mengkhawatirkan terkait sikap politik generasi muda Amerika Serikat (AS).
Hasil jajak pendapat itu mengungkap bahwa 60% Generasi Z, khususnya kelompok usia 18 hingga 24 tahun, menyatakan dukungan mereka terhadap Hamas dibandingkan Israel dalam konflik yang sedang berlangsung di Gaza.
Generasi ini tercatat sebagai satu-satunya kelompok usia yang lebih banyak berpihak pada Hamas, yang secara internasional ditetapkan sebagai organisasi teroris.
Dalam survei daring tersebut, responden ditanya, "Dalam konflik Israel-Hamas, apakah Anda lebih mendukung Israel atau lebih mendukung Hamas?"
Temuan menunjukkan adanya pola pergeseran generasi. Dukungan terhadap Hamas menurun drastis seiring bertambahnya usia, sementara simpati untuk Israel justru meningkat.
Secara keseluruhan, 74% responden dari semua kelompok umur menyatakan berpihak pada Israel, sedangkan 26% lainnya mendukung Hamas.
Survei ini juga menyoroti perbedaan dukungan berdasarkan afiliasi politik. Sebanyak 67% responden dari Partai Demokrat lebih memilih Israel dibandingkan Hamas, sementara di kubu Partai Republik angka dukungan terhadap Israel mencapai 82%.
Selain itu, 58% warga Amerika berpendapat Israel hanya seharusnya menyetujui kesepakatan penyanderaan jika Hamas bersedia meninggalkan Gaza secara permanen.
Beberapa waktu lalu, Hamas menyetujui gencatan senjata terbatas untuk membebaskan lebih dari separuh dari 50 sandera yang masih ditahan, termasuk 10 orang yang diyakini masih hidup.
Kesepakatan ini ditukar dengan gencatan senjata selama 60 hari, sesuai dengan proposal yang diajukan Amerika Serikat dan didukung Israel pada Mei lalu.
Namun, pekan ini pasukan Israel menemukan jenazah dua sandera di Gaza. Belum jelas kapan keduanya tewas.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak tawaran gencatan senjata itu. Dia menegaskan Hamas harus menerima seluruh tuntutan Israel untuk mengakhiri perang, termasuk meninggalkan Jalur Gaza sepenuhnya.
Survei daring ini dilakukan pada 20–21 Agustus dengan melibatkan 2.025 pemilih terdaftar di Amerika Serikat. (New York Post/I-3)
