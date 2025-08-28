Tony Blair Hadiri Pertemuan Gedung Putih Bahas Gaza Pasca-Perang

Ilustrasi(Media Sosial X)

MANTAN Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, menghadiri pertemuan di Gedung Putih bersama Presiden AS Donald Trump. Pertemuan itu untuk membahas rencana pasca-perang di Gaza, menurut konfirmasi BBC.

Utusan Timur Tengah AS, Steve Witkoff, mengatakan Amerika Serikat tengah menyusun rencana “sangat komprehensif” untuk hari-hari setelah perang. Namun, detail pertemuan ini masih minim.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, juga bertemu dengan rekan sejawatnya dari Israel, Gideon Sa’ar, di Washington. Ketika ditanya tentang rencana untuk negara Palestina, Sa’ar menjawab bahwa tidak ada rencana seperti itu.

Pertemuan ini berlangsung di tengah peringatan militer Israel kepada warga Palestina bahwa evakuasi Gaza City “tidak terhindarkan,” seiring persiapan pasukan Israel untuk merebut kota tersebut. Tank Israel dilaporkan bergerak ke area baru di kota itu semalam, menghancurkan rumah dan memaksa lebih banyak warga mengungsi. Ribuan orang telah berpindah ke bagian lain kota, yang masih menjadi rumah bagi sekitar satu juta warga Palestina.

Sejak awal Agustus, Israel mengumumkan rencana untuk menguasai seluruh Jalur Gaza, termasuk Kota Gaza, yang disebut sebagai benteng terakhir Hamas. PBB dan organisasi non-pemerintah memperingatkan bahwa ofensif di Gaza City akan menimbulkan “dampak kemanusiaan yang mengerikan.”

Rencana Pasca-Perang AS

Dalam wawancara dengan Fox News, Witkoff menyatakan optimisme perang di Gaza dapat berakhir dalam empat bulan ke depan.

“Kita akan menyelesaikan ini, satu atau lain cara, tentu sebelum akhir tahun ini,” ujarnya.

Mengenai pemerintahan pasca-perang di Gaza, Witkoff menambahkan, “Rencana yang kami susun sangat komprehensif. Banyak orang akan melihat betapa matang dan niat baiknya, mencerminkan motif kemanusiaan Presiden Trump.”

Gedung Putih menegaskan, “Presiden Trump ingin perang berakhir, dan dia ingin perdamaian serta kemakmuran untuk semua di kawasan ini.”

Belum ada detail resmi terkait proposal pasca-perang. Namun, pada Februari, Trump pernah menyarankan agar warga Gaza dipindahkan ke negara tetangga, dengan AS mengambil alih wilayah tersebut untuk mengubahnya menjadi “Riviera Timur Tengah.” Jared Kushner, menantu Trump dan mantan penasihat senior, juga hadir dalam pertemuan itu, menurut Axios.

Situasi di Gaza

Di lapangan, tank Israel memasuki distrik utara Ibad al-Rahman pada Selasa malam, menghancurkan beberapa rumah. Seorang saksi, Saad Abed, mengatakan, “Tiba-tiba kami mendengar tank masuk Ibad al-Rahman, suara ledakan semakin keras, dan kami melihat orang-orang melarikan diri ke wilayah kami.” Pada Rabu, tank dilaporkan mundur ke Jabalia, utara kota, sementara bombardemen terus berlangsung di distrik Shejaiya, Zeitoun, dan Sabra.

Militer Israel mengumumkan telah menumpas “sel teroris” dan menemukan fasilitas penyimpanan senjata. Juru bicara militer dalam bahasa Arab, Avichay Adraee, menegaskan “evakuasi Gaza City tidak terhindarkan” dan meminta warga pindah ke selatan, dengan janji bantuan kemanusiaan.

Namun, PBB dan organisasi non-pemerintah memperingatkan bahwa pemindahan ratusan ribu orang ke selatan dapat menjadi “resep bencana lebih lanjut” dan berpotensi dianggap sebagai pemindahan paksa, mengingat wilayah selatan yang dituju sudah padat dan tidak mampu mendukung kebutuhan hidup skala besar.

Tekanan Israel dan Krisis Kemanusiaan

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan akan menaklukkan seluruh Jalur Gaza setelah negosiasi tidak langsung dengan Hamas terkait gencatan senjata dan pembebasan sandera gagal. Netanyahu menghadapi tekanan internasional dan domestik untuk menahan ofensif.

Di Tel Aviv, puluhan ribu demonstran menuntut gencatan senjata untuk memulangkan sisa sandera Hamas. Dari 50 sandera, hanya 20 diyakini masih hidup. Israel menolak proposal gencatan senjata 60 hari dan pengembalian sebagian sandera, bersikeras hanya menyetujui kesepakatan komprehensif yang mengembalikan semua sandera dan mengakhiri perang sesuai syaratnya. (BBC/Z-2)