Lisa Cook Gugat Trump Atas Upaya Pemecatan dari Dewan Gubernur The Fed

GUBERNUR Federal Reserve (The Fed) Lisa Cook akan menggugat Presiden Donald Trump setelah upaya pemecatannya dari dewan gubernur bank sentral AS. Langkah ini diperkirakan memicu ketegangan baru antara Gedung Putih dan The Fed.

“Presiden Trump tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Gubernur Federal Reserve Lisa Cook,” kata pengacara Cook, Abbe David Lowell, dalam pernyataannya. Ia menegaskan pihaknya segera mengajukan gugatan hukum.

Trump sebelumnya menuduh Cook memberikan keterangan palsu dalam pengajuan hipotek dan mengklaim memiliki dasar konstitusional untuk memecatnya. Cook membantah tuduhan tersebut, menyebut pemecatan itu “tidak sah” dan bertekad tetap menjalankan tugasnya.

The Fed pun angkat suara. Dalam pernyataan resmi, lembaga itu menegaskan anggota dewan gubernur memiliki masa jabatan tetap dan hanya dapat diberhentikan presiden “for cause” atau dengan alasan sah. “Perlindungan masa jabatan penting untuk memastikan keputusan kebijakan moneter dibuat berdasarkan data, analisis ekonomi, dan kepentingan jangka panjang rakyat Amerika,” tegas The Fed.

Langkah Trump dianggap belum pernah terjadi sebelumnya dan menimbulkan kekhawatiran pasar. Penjualan obligasi pemerintah AS meningkat, sementara dolar sempat melemah terhadap mata uang utama dunia. Investor khawatir campur tangan politik dapat merusak kredibilitas The Fed dan menaikkan biaya pinjaman pemerintah AS, yang berdampak luas pada ekonomi global.

Cook, yang ditunjuk oleh Presiden Joe Biden pada 2022, adalah perempuan Afrika-Amerika pertama yang menjabat sebagai gubernur The Fed. Ia juga duduk di Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang menetapkan suku bunga AS. Pada rapat terakhir Juli lalu, Cook mendukung keputusan mempertahankan suku bunga.

Trump sebelumnya juga kerap menekan Ketua The Fed Jerome Powell agar menurunkan suku bunga lebih cepat. Kini, ia menyebut sudah menyiapkan “beberapa kandidat” untuk menggantikan Cook.

Sejumlah ekonom menilai konflik ini dapat mengancam independensi The Fed, yang secara tradisional dijaga agar bebas dari tekanan politik. “Pertanyaan kuncinya: jika Trump berhasil mengganti Cook, apakah ia bisa mengubah komposisi The Fed dan memengaruhi pandangan pasar terhadap daya tarik investasi AS?” kata Julia Lee, analis FTSE Russell. (BBC/Z-2)