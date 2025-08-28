Kelaparan Mematikan di Gaza, Paus Leo XIV Serukan Gencatan Senjata

Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PAUS Leo XIV menyerukan agar Israel menghentikan “hukuman kolektif” terhadap penduduk Gaza. “Saya memohon agar gencatan senjata permanen segera tercapai, akses bantuan kemanusiaan difasilitasi, dan hukum humaniter internasional sepenuhnya dihormati,” kata Paus.
Pernyataan itu merujuk pada larangan hukum internasional terhadap hukuman kolektif, penggunaan kekerasan yang sembarangan, dan pemindahan paksa penduduk. Seruannya disambut tepuk tangan dua kali oleh ribuan orang di auditorium Vatikan.
Diketahui, 10 warga Palestina, termasuk dua anak, meninggal akibat kelaparan dalam 24 jam terakhir, menurut otoritas kesehatan di Gaza, Rabu. Insiden ini menambah jumlah korban kelaparan menjadi sedikitnya 313 orang sejak perang di Gaza dimulai, termasuk 119 anak-anak.
Inger Ashing, kepala Save the Children, memperingatkan bahwa anak-anak yang kelaparan di Gaza kini terlalu lemah untuk menangis. “Saat tidak ada cukup makanan, anak-anak menjadi sangat malnutrisi, lalu mati perlahan dan menyakitkan. Inilah kelaparan dalam istilah sederhana,” ujarnya kepada Dewan Keamanan PBB.
Ashing menjelaskan tubuh anak-anak yang kelaparan pertama-tama mengonsumsi lemak, kemudian otot dan organ vital, hingga akhirnya melemah total. “Semua orang di ruangan ini memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menghentikan kekejaman ini,” tegasnya.
Meskipun seruan gencatan senjata terus muncul, tank Israel memasuki pinggiran Gaza City semalam, menghancurkan rumah dan memaksa penduduk mengungsi. Serangan juga terjadi di lingkungan Ebad al-Rahman di utara kota, menyebabkan korban luka, sebagai persiapan Israel menghadapi ofensif di Gaza City, yang disebutnya benteng terakhir Hamas.
Dalam 24 jam terakhir, serangan Israel menewaskan sedikitnya 76 orang di Gaza, menurut otoritas kesehatan setempat. Militer Israel mengklaim telah menumpas infrastruktur teroris dan membunuh Mahmoud al-Aswad, kepala intelijen milisi Hamas untuk wilayah barat Gaza.
Gaza City kini menampung sekitar 1 juta orang, banyak di antaranya mengungsi dari wilayah lain. Israel meminta warga untuk meninggalkan kota, meskipun pemindahan massal semacam ini dianggap ilegal menurut hukum internasional dan memperburuk krisis kemanusiaan.
Juru bicara militer Israel, Avichay Adraee, menegaskan, “Evakuasi Gaza City tidak terhindarkan,” dan telah menyiapkan wilayah kosong di selatan untuk menampung pengungsi, termasuk tambahan tenda bagi penduduk yang datang. Namun, pemimpin gereja lokal menolak meninggalkan warga, menyebut mereka terlalu lemah dan kekurangan gizi untuk dipindahkan, dan pemindahan bisa menjadi “hukuman mati.”
Israel belum menanggapi proposal gencatan senjata yang didukung AS dan telah disetujui Hamas pekan lalu. Pertemuan kabinet keamanan Israel pada Selasa malam tidak membahas proposal tersebut. Media Israel melaporkan pemerintah Benjamin Netanyahu kini mengutamakan penyelesaian perang secara menyeluruh, termasuk kembalinya semua sandera dan pengusiran Hamas dari Gaza.
Qatar, salah satu mediator, mengecam Israel, menyebut negara itu “tidak ingin mencapai kesepakatan.”
Di AS, Presiden Donald Trump dilaporkan berencana memimpin pertemuan di Gedung Putih untuk membahas masa depan Gaza pasca-perang. Utusannya, Steve Witkoff, mengatakan perang di Gaza diperkirakan akan selesai sebelum akhir tahun dan pertemuan itu akan membahas “rencana sangat komprehensif untuk hari setelah perang.” Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, juga dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, di Washington. (The Guardian/Z-2)
AS menjadi satu-satunya anggota Dewan Keamanan PBB yang menolak mengakui bencana kelaparan di Jalur Gaza, Palestina, merupakan krisis yang disebabkan ulah manusia.
MENTERI Luar Negeri Belgia Maxime Prevot pada Rabu (27/8) mengajukan memorandum berisi 10 usulan tindakan terhadap Israel dan mempercepat pengakuan terhadap negara Palestina.
Israel tidak hanya melancarkan serangan udara, tetapi juga menggelar operasi pendaratan dengan empat helikopter di area barak.
Kampus sebagai pusat ilmu pengetahuan seharusnya menjadi garda terdepan dalam membela kemanusiaan.
Menlu AS Marco Rubio tegaskan kembali komitmen tak tergoyahkan Amerika Serikat terhadap keamanan Israel.
Jika gencatan senjata tidak tercapai, warga Kota Gaza akan melihat tank-tank militer Israel di luar rumah mereka. Tank-tank Israel telah memasuki area baru di pinggiran Kota Gaza semalam.
Presiden AS Donald Trump tegaskan tidak kirim pasukan darat ke Ukraina. Tapi membuka kemungkinan berikan dukungan udara.
Menlu Rusia Sergey Lavrov menolak memastikan rencana pertemuan antara Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky.
Donald Trump dorong dialog langsung antara Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky untuk akhiri perang. Namun, Kremlin meremehkan spekulasi pertemuan.
Qatar dan Mesir telah menerima persetujuan Hamas atas usulan gencatan senjata di Jalur Gaza.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved