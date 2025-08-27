Tank-Tank Israel Dekati Kota Gaza, Trump akan Pimpin Pertemuan

Asap mengepul di atas area permukiman setelah serangan tentara Israel di lingkungan ez-Zeytun di selatan Kota Gaza, Palestina.(RTE)

TANK-tank militer Israel memasuki area baru di pinggiran Kota Gaza Selasa (26/7) malam, menghancurkan rumah-rumah dan mendorong warga untuk mengungsi, kata para saksi mata, menjelang pertemuan yang diperkirakan akan dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai perang tersebut.

Tank-tank memasuki lingkungan Ebad-Alrahman di pinggiran utara Kota Gaza dan menembaki rumah-rumah, melukai beberapa orang dan memaksa banyak orang lainnya, yang sebelumnya terkejut, untuk pindah lebih jauh ke kota terbesar di Gaza, kata penduduk.

"Tiba-tiba, kami mendengar bahwa tank-tank memasuki Ebad-Alrahman, suara ledakan semakin keras, dan kami melihat orang-orang melarikan diri ke daerah kami," kata Saad Abed, 60, seorang mantan pekerja konstruksi seperti dilaporkan RTE, Rabu (27/8).

Menurutnya, jika gencatan senjata tidak tercapai, warga akan melihat tank-tank di luar rumah mereka. Rumahnya terletak di Jalan Jala di Kota Gaza, sekitar satu kilometer dari lingkungan Ebad-Alrahman.

Israel mengatakan sedang bersiap melancarkan serangan baru di Kota Gaza, yang digambarkannya sebagai benteng terakhir Hamas.

Sekitar setengah dari dua juta penduduk daerah kantong tersebut saat ini tinggal di sana dan Israel mengatakan mereka akan diperintahkan untuk mengungsi.

Ribuan orang telah mengungsi, tetapi para pemimpin gereja di kota itu mengatakan mereka akan tetap tinggal, karena meninggalkan Kota Gaza dan mencoba melarikan diri ke selatan sama saja dengan hukuman mati.

"Karena alasan ini, para pendeta dan biarawati telah memutuskan untuk tetap tinggal dan terus merawat semua orang yang akan berada di kompleks tersebut," demikian pernyataan bersama oleh Patriarkat Ortodoks Yunani dan Patriarkat Latin Yerusalem.

Utusan khusus AS Steve Witkoff mengatakan kemarin bahwa Trump akan memimpin pertemuan mengenai Gaza di Gedung Putih dan menambahkan Washington memperkirakan perang Israel di wilayah Palestina akan selesai pada akhir tahun.

Departemen Luar Negeri AS secara terpisah mengatakan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio akan bertemu Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar di Washington. Belum jelas siapa yang akan hadir dalam pertemuan Trump tersebut. (RTE/B-3)