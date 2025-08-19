Qatar dan Mesir Tunggu Respons Israel soal Usulan Gencatan Senjata di Gaza

Headline
JURU bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari, pada Selasa menyampaikan bahwa Mesir dan Qatar kini menunggu respons Israel terkait usulan gencatan senjata selama dua bulan di Jalur Gaza setelah proposal tersebut disetujui oleh kelompok Palestina Hamas.
“Qatar dan Mesir telah menerima persetujuan Hamas atas usulan gencatan senjata tersebut di Jalur Gaza, sekarang kami menunggu tanggapan Israel,” kata Al Ansari.
Ia menambahkan, belum ada tenggat waktu khusus yang ditentukan, sementara pihak Israel masih meninjau usulan itu.
Sehari sebelumnya, penasihat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Dmitry Gendelman, mengonfirmasi kepada RIA Novosti bahwa Israel telah menerima balasan Hamas terkait usulan gencatan senjata dan rencana pertukaran sandera.
Sumber dari Mesir menyebutkan kepada RIA Novosti bahwa rancangan kesepakatan itu disampaikan kepada Hamas dan Israel pada 17 Agustus.
Isi rencana mencakup penghentian penuh permusuhan, pembebasan setengah dari sandera Israel yang masih ditahan Hamas dengan imbalan tahanan Palestina, serta pemberian akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. (Ant/I-3)
Negara-negara Arab dan Barat menyerukan agar Hamas menyerahkan senjata dan mengakhiri kekuasaan di Gaza.
PEMERINTAH Israel mengumumkan bahwa mereka akan mengirim tim negosiator ke Doha, Qatar untuk membahas proposal gencatan senjata di Gaza.
KELOMPOK Hamas sedang berkonsultasi untuk membahas proposal gencatan senjata di Gaza yang diajukan oleh para mediator.
Qatar mengusulkan gencatan senjata 60 hari antara Israel-Hamas dan pertukaran sandera.
SITUASI Qatar saat ini mulai berangsur normal setelah serangan rudal yang diluncurkan Iran ke Pangkalan Udara Al Udeid pada Senin (23/6) malam waktu setempat.
MENTERI Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty pada Senin (18/8) menegaskan penolakannya terhadap pernyataan resmi Israel terkait konsep Israel Raya
Menlu Mesir Badr Abdelatty menolak ide pemindahan warga Gaza. Ia menegaskan pengusiran massal Palestina adalah garis merah.
Baznas salurkan bantuan kepada keluarga pengungsi Palestina di Mesir.
MENTERI Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, mengatakan pihaknya telah menyiapkan daftar personel polisi Palestina yang akan menjalani pelatihan di Mesir dan Yordania.
RENCANA Israel memperluas operasi militernya ke Kota Gaza berlangsung di saat berbagai upaya diplomasi dilakukan untuk mencapai gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera.
