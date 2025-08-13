Negosiasi di Kairo Berjalan, Israel Siapkan Serangan Besar ke Kota Gaza

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
RENCANA Israel memperluas operasi militernya ke Kota Gaza berlangsung di saat berbagai upaya diplomasi dilakukan untuk mencapai gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera.
Perundingan ini menjadi semakin mendesak mengingat perang yang telah berlangsung selama 22 bulan tersebut mengalami kebuntuan sejak putaran negosiasi terakhir gagal pada Juli lalu.
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty menyatakan pihaknya intensif melakukan koordinasi untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata Gaza.
"Kairo bekerja sangat keras sekarang dalam kerja sama penuh dengan Qatar dan Amerika Serikat dengan target mencapai gencatan senjata selama 60 hari, pembebasan beberapa sandera dan tahanan Palestina, serta aliran bantuan kemanusiaan dan medis ke Gaza tanpa batasan, tanpa syarat," katanya.
Dua sumber Palestina kepada AFP mengungkapkan bahwa delegasi senior Hamas dijadwalkan bertemu dengan pejabat Mesir pada Rabu untuk membahas kesepakatan tersebut.
Salah satu sumber menjelaskan bahwa mediator tengah merumuskan proposal perjanjian gencatan senjata komprehensif baru yang mencakup pembebasan seluruh sandera yang masih berada di Gaza dalam satu gelombang.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan dalam wawancara bahwa ia menolak pembebasan sandera secara bertahap. Dia mengatakan ingin mengembalikan semua sandera sebagai bagian dari upaya mengakhiri perang tetapi dengan syarat-syarat dari mereka.
Sejak gencatan senjata singkat awal tahun ini, upaya mediasi yang dipimpin Qatar, Mesir dan Amerika Serikat belum menghasilkan terobosan.
Sementara itu, kabar mengenai potensi perundingan ini muncul di tengah laporan badan pertahanan sipil Gaza bahwa Israel telah meningkatkan intensitas serangan udara di Kota Gaza dalam beberapa hari terakhir. Hal itu dijalankan setelah kabinet keamanan memutuskan memperluas operasi militer di wilayah tersebut. (Fer/I-1)
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyampaikan seruan agar warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza.
Militer Israel memperkuat operasi militernya di Jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir.
Bantuan tersebut didistribusikan di empat titik wilayah Distrik Syeikh Radwan, Jabaliya City, North Gaza, dengan penerima manfaat sebanyak 14.000 jiwa atau 2.800 kepala keluarga.
SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk pembunuhan jurnalis Al Jazeera di Gaza akibat serangan udara Israel.
hampir 270 jurnalis sejak melancarkan serangan ke Jalur Gaza pada Oktober 2023, serangan di Gaza menewaskan lima kru liputan Al Jazeera.
Piring Sabu, artefak batu unik dari Dinasti Pertama Mesir Kuno, ditemukan di makam Sabu di Saqqara.
ISRAEL mengumumkan kesepakatan ekspor gas alam terbesar dalam sejarahnya denan memasok Mesir senilai US$35 miliar hingga 2040.
Negara-negara Arab dan Barat menyerukan agar Hamas menyerahkan senjata dan mengakhiri kekuasaan di Gaza.
MESKIPUN menghadapi penangkapan, deportasi, dan konfrontasi dengan aparat keamanan Mesir, sejumlah peserta Global March to Gaza atau Konvoi Global ke Gaza tetap bersikeras bertahan di Kairo.
11 WNI yang tergabung dalam kelompok independen The Strong Minor Project (TSMP) telah memutuskan untuk kembali ke tanah air setelah sebelumnya berencana mengikuti aksi Global March to Gaza.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved