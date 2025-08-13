Netanyahu Minta Warga Tinggalkan Gaza Jelang Serangan Besar

Headline
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyampaikan seruan agar warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza. Menurutnya, langkah itu perlu dilakukan karena militer Israel tengah mempersiapkan operasi yang lebih besar di wilayah tersebut.
"Beri mereka kesempatan untuk meninggalkan zona pertempuran dan secara umum meninggalkan wilayah tersebut, jika mereka mau," kata Netanyahu mengacu pada arus pengungsi yang terjadi selama konflik di Suriah, Ukraina dan Afghanistan, seperti dikutip AFP, Rabu (13/8).
Selama bertahun-tahun, Israel telah memberlakukan pengawasan ketat terhadap perbatasan Gaza, membatasi bahkan melarang sebagian besar warga untuk keluar.
"Kami akan mengizinkan ini, pertama-tama di Gaza selama pertempuran, dan kami pasti akan mengizinkan mereka meninggalkan Gaza juga," tambah Netanyahu.
Bagi masyarakat Palestina, setiap upaya memaksa mereka keluar dari tanah kelahiran mengingatkan pada peristiwa Nakba atau bencana, yang merujuk pada pemindahan massal warga Palestina saat berdirinya Israel pada 1948.
Netanyahu sebelumnya mendukung rencana Presiden AS Donald Trump tahun ini untuk memindahkan lebih dari dua juta penduduk Gaza ke Mesir dan Yordania. Beberapa menteri dari sayap kanan Israel juga menyerukan kepergian sukarela warga Palestina dari wilayah tersebut.
Menurut data otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 61.000 warga Palestina telah tewas sejak Israel memulai kampanye militernya pada Oktober 2023.
Mayoritas penduduk kini mengalami pengungsian berulang kali, menghadapi kehancuran luas, dan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk. (Fer/I-1)
PERDANA Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyangkal penderitaan warga Jalur Gaza, Palestina.
PERDANA Menteri Australia Anthony Albanese menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak mengakui penderitaan warga sipil di Jalur Gaza, Palestina.
RENCANA Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menguasai penuh Gaza semakin nyata.
Benjamin Netanyahu mengklaim langkah untuk menduduki Kota Gaza sebagai cara tercepat untuk mengakhiri perang.
Benjamin Netanyahu mengatakan militer Israel telah mendapat perintah untuk menghancurkan dua wilayah yang dianggap masih dikuasai Hamas, yakni Kota Gaza dan Al Mawasi.
Militer Israel memperkuat operasi militernya di Jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir.
RENCANA Israel memperluas operasi militernya ke Kota Gaza berlangsung di saat berbagai upaya diplomasi dilakukan untuk mencapai gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera.
Bantuan tersebut didistribusikan di empat titik wilayah Distrik Syeikh Radwan, Jabaliya City, North Gaza, dengan penerima manfaat sebanyak 14.000 jiwa atau 2.800 kepala keluarga.
SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk pembunuhan jurnalis Al Jazeera di Gaza akibat serangan udara Israel.
hampir 270 jurnalis sejak melancarkan serangan ke Jalur Gaza pada Oktober 2023, serangan di Gaza menewaskan lima kru liputan Al Jazeera.
