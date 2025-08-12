Headline
Akhiri Kekerasan di TNI

Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.

Ferdian Ananda Majni
12/8/2025 13:00
PM Australia Tuding Netanyahu Abaikan Penderitaan Warga Gaza
Tentara Israel.(Al Jazeera)

PERDANA Menteri Australia Anthony Albanese menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak mengakui penderitaan warga sipil di Jalur Gaza, Palestina.

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Albanese mengumumkan bahwa Australia akan secara resmi mengakui negara Palestina pada sidang ke-80 Majelis Umum PBB pada September mendatang. 

Dia mengakui, rasa frustrasi terhadap kebijakan pemerintah Netanyahu menjadi salah satu pendorong di balik keputusan bersejarah tersebut.

Dalam wawancara dengan Australian Broadcasting Corporation (ABC) pada Selasa (12/8), Albanese mengungkapkan bahwa ia telah berbicara langsung dengan Netanyahu pada Kamis lalu untuk menyampaikan keputusan Canberra.

"Dia, sekali lagi, menegaskan kembali kepada saya yang telah beliau katakan di depan umum, yaitu menyangkal konsekuensi yang menimpa orang-orang tak berdosa," kata Albanese, menanggapi sikap Netanyahu.

Albanese juga mengecam kebijakan pemerintah Israel yang menghentikan penyaluran bantuan serta insiden tewasnya warga sipil di sekitar titik distribusi bantuan. Menurutnya, banyak orang kehilangan nyawa ketika mengantre makanan dan air dan hal tersebut tidak dapat diterima.

Dalam pengumuman di Gedung Parlemen Canberra pada Senin, bersama Menteri Luar Negeri Penny Wong, Albanese menegaskan bahwa pengakuan terhadap Palestina merupakan bagian dari upaya global yang terkoordinasi untuk mendorong solusi dua negara.

Dia berharap keputusan ini akan diingat sebagai langkah penting yang menandai peran Australia dalam mengakhiri siklus kekerasan di kawasan Timur Tengah. (I-2)



Editor : Wisnu Arto Subari
