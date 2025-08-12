Puluhan Keluarga Tepi Barat Palestina Mengungsi akibat Serangan Pemukim Israel

Warga Tepi Barat Palestina diusir Israel.(Al Jazeera)

TIGA puluh keluarga Palestina terpaksa membongkar rumah dan meninggalkan wilayah barat laut Ramallah, Tepi Barat yang diduduki, pada Senin (11/8) malam.

Kepergian massal ini terjadi setelah serangan berulang dari pemukim ilegal Israel dan operasi militer. Kelompok hak asasi manusia lokal menggambarkan itu sebagai kebijakan penggusuran paksa sistematis.

Organisasi Al-Baydar untuk Pembelaan Hak-Hak Badui menyatakan bahwa komunitas Arab al-Jahalin di Ain Ayoub, dekat desa Deir Ammar, digusur secara paksa oleh pemukim ilegal yang mendapatkan perlindungan langsung dari pasukan Israel.

Menurut Al-Baydar, serangan yang dialami warga meliputi pembakaran rumah dan gudang, peracunan ternak, serta intimidasi terhadap perempuan dan anak-anak. "Pemindahan paksa sistematis ini," kata Al-Baydar seperti dikutip Anadolu, Selasa (12/8).

Organisasi ini menilai bahwa mereka bertujuan mengusir warga Palestina untuk memperluas permukiman ilegal. Sementara pasukan Israel dilaporkan mendampingi pemukim ilegal saat melakukan serangan.

Organisasi itu juga mendesak lembaga HAM dan media untuk segera bertindak mendokumentasikan dan mempublikasikan peristiwa-peristiwa tersebut, sembari memperingatkan bahwa tanpa intervensi internasional, akan terjadi lebih banyak pengungsian dan kekerasan di wilayah pendudukan.

Hassan Mleihat, pengawas umum Al-Baydar, menjelaskan kepada Anadolu bahwa rencana relokasi tersebut menargetkan 30 keluarga yang masing-masing terdiri dari puluhan orang.

Pada Minggu malam, tentara Israel menetapkan Ain Ayoub sebagai zona militer tertutup dan melarang masuknya pihak luar, termasuk aktivis asing.

Sejak perang Israel di Gaza pecah pada Oktober 2023, Kementerian Kesehatan Palestina mencatat setidaknya 1.013 warga terbunuh dan lebih dari 7.000 terluka di Tepi Barat akibat tindakan pasukan Israel dan pemukim ilegal.

Dalam pendapat penasihat pada Juli lalu, Mahkamah Internasional menegaskan bahwa pendudukan Israel di wilayah Palestina ilegal dan menyerukan pembongkaran seluruh permukiman di Tepi Barat dan Jerusalem Timur. (I-2)