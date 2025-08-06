Rusia Protes Aksi Pemukim Israel di Tepi Barat yang Serang Kendaraan Diplomatik

Tepi Barat.(Dok. Google Maps)

PEMERINTAH Rusia secara resmi mengajukan protes kepada Israel atas insiden penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok pemukim Israel terhadap sebuah kendaraan diplomatik milik Rusia di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Menurut laporan Al Jazeera, kendaraan tersebut diserang di dekat permukiman ilegal Givat Asaf, yang terletak di sebelah timur Ramallah, sekitar 20 kilometer dari Yerusalem.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, pada Selasa (5/8) waktu Moskow, menyebut insiden tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961. Rusia merasa heran dan mengecam keras serangan tersebut serta menuding terjadi dengan pembiaran dari personel militer Israel.

Zakharova menjelaskan kendaraan dengan plat diplomatik milik perwakilan Rusia untuk Otoritas Palestina (PA) itu diserang oleh sekelompok pemukim Israel pada 30 Juli lalu.

Media Rusia melaporkan kendaraan tersebut membawa anggota misi diplomatik Rusia untuk PA, yang juga terakreditasi di Kementerian Luar Negeri Israel.

Selain kendaraan yang mengalami kerusakan, para diplomat Rusia yang berada di dalam mobil juga mendapatkan ancaman verbal dari para pelaku. Yang menjadi sorotan, kata Zakharova, ialah tentara Israel yang berada di lokasi tidak berusaha menghentikan tindakan agresif itu.

Sebagai respons, Kedutaan Besar Rusia di Tel Aviv mengirimkan surat nota protes (demarche) kepada otoritas Israel. Insiden itu turut dibawa ke forum Dewan Keamanan PBB oleh Dmitry Polyansky, Wakil Tetap Pertama Rusia untuk PBB, dalam sesi yang membahas isu sandera Israel di Gaza. (H-3)