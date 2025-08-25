Pidato Tegas Zelensky di Hari Kemerdekaan: Ukraina akan Terus Berjuang hingga Damai Tercapai

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PRESIDEN Volodymyr Zelensky menegaskan Ukraina akan terus berjuang demi kebebasan sampai tercapai perdamaian yang adil. Pesan itu ia sampaikan dalam pidato peringatan Hari Kemerdekaan ke-34 Ukraina, Minggu (24/8).
“Kami membutuhkan perdamaian yang adil, di mana masa depan kami hanya ditentukan oleh kami sendiri. Ukraina bukan korban, Ukraina adalah pejuang,” tegas Zelensky.
Ia menambahkan, “Ukraina memang belum menang, tapi jelas belum kalah.”
Pidato Zelensky datang sehari setelah Rusia menuduh Ukraina melakukan serangan drone terhadap fasilitas energi di wilayah Kursk, yang memicu kebakaran di sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun, pemerintah Ukraina membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai propaganda Moskow. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan tidak bisa mengonfirmasi laporan itu, tapi kembali menyerukan agar semua pihak berhati-hati terhadap fasilitas nuklir.
Selain itu, Ukraina dan Rusia pada hari yang sama mengonfirmasi pertukaran tahanan, dengan masing-masing membebaskan 146 orang. Zelensky menyebut di antara mereka ada tentara, penjaga perbatasan, warga sipil, hingga jurnalis Dmytro Khilyuk yang ditahan sejak awal invasi 2022.
Hari Kemerdekaan Ukraina diwarnai kehadiran sejumlah pemimpin dunia. Perdana Menteri Kanada Mark Carney hadir di Kyiv dan menegaskan dukungan penuh negaranya. Dukungan itu termasuk bantuan militer senilai C$2 miliar berupa drone, amunisi, dan kendaraan lapis baja.
Utusan AS Keith Kellogg juga hadir, bahkan menerima penghargaan dari Zelensky. Presiden AS Donald Trump mengirim surat ucapan selamat, menyebut kini saatnya mengakhiri perang dan “pembunuhan tanpa makna”.
Raja Charles dari Inggris turut menyampaikan pesan solidaritas, menyebut semangat rakyat Ukraina sebagai “tak tergoyahkan”. Sementara itu, pemerintah Inggris memastikan program pelatihan militer bagi pasukan Ukraina akan diperpanjang hingga akhir 2026.
Norwegia mengumumkan kontribusi sistem pertahanan udara senilai 7 miliar kroner bersama Jerman, sedangkan Swedia menandatangani kesepakatan produksi bersama persenjataan dengan Ukraina.
Di lapangan, Rusia mengklaim berhasil merebut dua desa di Donetsk. Meski begitu, pergerakan pasukan mereka masih lambat dan menelan biaya besar. Saat ini, Rusia menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina sejak invasi penuh dimulai pada Februari 2022.
Upaya diplomasi internasional juga belum membuahkan hasil. Pertemuan antara Presiden Trump dan Presiden Vladimir Putin di Alaska awal bulan ini disebut “sukses”, namun hingga kini belum ada kesepakatan damai. Trump bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia jika tidak ada kemajuan.
Zelensky sendiri kembali menegaskan bahwa Ukraina hanya menginginkan gencatan senjata tanpa syarat. Namun, Moskow menuduh Kiev selalu menolak semua usulan perundingan. (BBC/Z-2)
Pada akhir 1990-an, dia menilai ada perbedaan antara percaya kepada Tuhan dan agama yang terorganisasi.
Harga bensin di Rusia tembus rekor tertinggi usai serangan drone Ukraina menghantam kilang minyak dan infrastruktur energi.
Bagi Putin, tidak ada alasan untuk mengalah.
Trump menilai akan lebih baik jika Putin dan Zelensky bertemu lebih dulu tanpa dirinya.
PRESIDEN AS Donald Trump menyinggung sejumlah isu penting terkait perundingan damai Ukraina-Rusia usai bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Presiden AS Donald Trump mengirim pesan dukungan kepada Ukraina yang merayakan Hari Kemerdekaan ke-34.
Pada akhir 1990-an, dia menilai ada perbedaan antara percaya kepada Tuhan dan agama yang terorganisasi.
Harga bensin di Rusia tembus rekor tertinggi usai serangan drone Ukraina menghantam kilang minyak dan infrastruktur energi.
Bagi Putin, tidak ada alasan untuk mengalah.
Trump menilai akan lebih baik jika Putin dan Zelensky bertemu lebih dulu tanpa dirinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved