Trump Kirim Pesan Dukungan Ke Ukraina: Kami Percaya pada Masa Depan Anda

Peringatan Kemerdekaan Ukraina(Media Sosial X)

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump ikut bergabung dengan para pemimpin dunia lainnya mengirim pesan dukungan kepada Ukraina yang merayakan Hari Kemerdekaan ke-34, Minggu (25/8). Peringatan di tengah perang yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Dalam sebuah surat yang dibagikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui X, Trump memuji keberanian rakyat Ukraina dan menegaskan keyakinan AS terhadap masa depan negara itu sebagai bangsa merdeka.

“Rakyat Ukraina memiliki semangat yang tak tergoyahkan, dan keberanian Anda menginspirasi banyak orang. Amerika Serikat menghormati perjuangan Anda, menghargai pengorbanan Anda, dan percaya pada masa depan Anda sebagai bangsa independen,” tulis Trump.

Baca juga : Trump: Mustahil Ukraina Peroleh kembali Krimea dan Masuk NATO

Trump juga menyerukan diakhirinya pertumpahan darah melalui kesepakatan damai yang adil dan bertahan lama. Pesan ini datang beberapa hari setelah ia kembali mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bertemu Zelensky, meski pertemuan keduanya di Alaska pekan lalu belum menghasilkan kesepakatan konkret.

Selain Trump, sejumlah pemimpin dunia juga menyampaikan pesan mereka, termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping, Raja Charles III dari Inggris, Paus Leo XIV, dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang sekaligus melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Kyiv. “Dukungan Kanada untuk Ukraina tidak tergoyahkan,” tulis Carney.

Dalam pidatonya, Zelensky menegaskan keyakinan Ukraina akan terus merayakan kemerdekaannya, bahkan seratus tahun mendatang.

“Ukraina hari ini lebih kuat, memiliki harga diri, dan tidak menunggu gestur dari pihak lain. Kami menginginkan perdamaian yang adil. Masa depan kami akan diputuskan oleh kami sendiri, dan dunia mengetahuinya,” ujarnya.

Perayaan kemerdekaan tahun ini tetap berlangsung di tengah meningkatnya serangan udara. Menurut Angkatan Udara Ukraina, Rusia meluncurkan 72 drone dan sebuah rudal balistik pada malam menjelang peringatan, sebagian besar berhasil ditembak jatuh. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menghancurkan 95 drone Ukraina pada Minggu, termasuk satu yang jatuh di dekat Pembangkit Nuklir Kursk hingga memicu kebakaran pada sebuah transformator. Otoritas Rusia memastikan tingkat radiasi tidak terpengaruh. (CNN/Z-2)