Ukraina Tembak Jatuh 74 Drone Rusia, Moskow Balas Hancurkan 26 UAV

UKRAINA melaporkan berhasil menembak jatuh 74 dari total 95 pesawat nirawak yang diluncurkan Rusia sejak Selasa (26/8) malam. Moskow menyatakan pasukan pertahanannya menghancurkan 26 UAV Ukraina di wilayahnya.

Angkatan udara Ukraina menyebut Rusia melancarkan serangan menggunakan drone Shahed dan simulator UAV dari sejumlah lokasi, termasuk Kursk, Millerovo, Orel, dan Primorsko-Akhtarsk di Rusia serta Chauda di semenanjung Krimea yang diduduki.

"Hingga pukul 06.00 GMT pada 27 Agustus, 74 UAV tipe Shahed dan simulator drone telah dinetralkan di wilayah utara, selatan, dan timur Ukraina," kata pihak angkatan Udara. Ada 21 drone berhasil menyerang sembilan lokasi berbeda.

Kementerian Energi Ukraina menegaskan serangan Rusia juga menargetkan infrastruktur energi dan gas di enam wilayah, yaitu Sumy, Poltava, Donetsk, Chernihiv, Kharkiv, dan Zaporizhia.

Listrik padam di beberapa area Sumy setelah satu UAV menghantam gardu induk sekitar pukul 22.00 waktu setempat. Selain itu, serangan komprehensif terhadap fasilitas gas di Poltava dilaporkan menyebabkan kerusakan parah.

Di pihak lain, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan sistem pertahanan udaranya berhasil menembak jatuh 26 drone Ukraina semalam.

"Lima belas UAV hancur di wilayah Rostov, empat di wilayah Oryol, tiga di wilayah Belgorod, dua di wilayah Bryansk, dan dua di wilayah Kursk," kata kementerian itu dalam suatu pernyataan seperti dilansir Anadolu, Kamis (28/8).

Penjabat gubernur wilayah Rostov, Yuri Slyusar, menambahkan bahwa pesawat tak berawak dicegat di Rostov-on-Don, Taganrog, Novoshakhtinsk, serta empat distrik lain. Dia mengatakan beberapa rumah dan kendaraan pribadi mengalami kerusakan akibat pecahan peluru.

"Menurut data awal, tidak ada yang terluka" ujarnya. Ia menegaskan penilaian lanjutan akan dilakukan sepanjang hari. (Anadolu/I-2)