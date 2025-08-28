Kim Jong Un dan Vladimir Putin Akan Hadiri Parade Militer Besar Tiongkok

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin akan hadir dalam parade militer di Beijing, Tiongkok, pekan depan.(AFP)

PEMIMPIN Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin dipastikan hadir dalam parade militer besar-besaran di Beijing pekan depan. Informasi ini diumumkan Kementerian Luar Negeri Tiongkok.

Parade yang akan digelar di Lapangan Tiananmen pada 3 September mendatang. Parade ini merupakan bagian dari peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II, setelah Jepang menyatakan menyerah pada 1945.

Kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, mengonfirmasi kehadiran Kim Jong Un, yang sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke Tiongkok sejak 2019. Kehadiran para pemimpin dunia ini dipandang sebagai sinyal kuat di tengah situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu, termasuk ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat, serta sikap Beijing yang semakin tegas terhadap Taiwan dan sengketa wilayah di kawasan.

Secara total, 26 kepala negara dan pemerintahan akan hadir dalam acara ini, termasuk Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif serta pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi, yang akan berada di Tianjin untuk menghadiri pertemuan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), dipastikan tidak masuk daftar tamu parade.

Parade tersebut akan menampilkan lebih dari 10.000 personel militer serta ratusan persenjataan modern. Acara ini sekaligus menjadi ajang unjuk kekuatan Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, yang tengah gencar memodernisasi Tentara Pembebasan Rakyat. (CNN/Z-2)