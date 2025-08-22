Fakta-Fakta Pasukan Israel Mulai Bergerak Caplok Gaza 

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PASUKAN Pertahanan Israel (IDF) mulai bergerak ke arah Gaza City setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui rencana operasi militer untuk merebut wilayah tersebut.
Juru bicara IDF, Brigadir Jenderal Effie Defrin, pada Rabu (20/8) menyatakan pasukannya kini berada di sekitar kota dan telah melaksanakan operasi tahap awal.
"Kami telah memulai operasi awal dan tahap pertama serangan terhadap Gaza City, dan sekarang pasukan IDF sudah berada di pinggiran Gaza City," katanya seperti dikutip CNN, Jumat (22/8).
Rencana ini sebelumnya telah disetujui kabinet keamanan Israel, meskipun menimbulkan kritik internasional. Banyak pihak menilai serangan ke Gaza City akan semakin memperburuk kondisi kemanusiaan, termasuk menghambat penyaluran bantuan bagi lebih dari dua juta warga yang telah mengungsi akibat agresi militer.
Jika operasi besar-besaran dilakukan, warga Gaza dikhawatirkan kembali kehilangan tempat tinggal di tengah krisis kelaparan yang sedang berlangsung.
Militer Israel berencana menurunkan sekitar 60 ribu pasukan cadangan dalam misi merebut Gaza City. Pada Rabu (21/8), puluhan ribu pasukan cadangan dipanggil untuk bergabung dalam operasi di wilayah utara Jalur Gaza.
Seorang sumber militer menyebut pasukan cadangan tersebut akan mulai bertugas pada September. Selain itu, masa tugas sekitar 20 ribu pasukan cadangan yang sudah berada di Gaza juga diperpanjang untuk mendukung fase selanjutnya dari Operasi Kereta Gideon.
Seorang pejabat militer menyampaikan operasi besar di Gaza City akan dimulai dalam beberapa hari ke depan. Menurutnya, kota ini belum sepenuhnya tersentuh operasi militer Israel dan masih diyakini sebagai basis kuat milisi Hamas.
Sebagian warga Palestina dilaporkan mulai mengungsi dari Gaza City menuju selatan. Namun, tidak sedikit pula yang memilih bertahan di rumah mereka karena menolak penguasaan Israel.
Bagi sebagian warga, bertahan juga dianggap lebih baik daripada pindah ke lokasi pengungsian baru yang kondisinya dikhawatirkan sama buruknya dengan tempat penampungan saat ini.
Rencana perebutan Gaza City ternyata juga menimbulkan gelombang penolakan di dalam negeri Israel.
Banyak warga, terutama keluarga para sandera yang masih ditahan Hamas, khawatir operasi ini akan memperburuk nasib tawanan.
Ratusan ribu warga Israel pun turun ke jalan pada akhir pekan lalu untuk menyuarakan penentangan terhadap kebijakan pemerintah. (I-2)
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan dimulainya pembicaraan dengan kelompok Hamas guna membebaskan para sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.
INVESTIGASI gabungan yang dilakukan media +972 Magazine dan Local Call mengungkapkan keberadaan unit khusus di tubuh militer Israel, Sel Legitimasi. Apa fungsinya?
MILITER Israel (IDF) telah membunuh hampir 270 jurnalis di Jalur Gaza, Palestina, sejak Oktober 2023, menurut data dari Al Jazeera.
Israel mengumumkan tindakan awal dari rencana serangan darat besar-besaran untuk merebut kendali Kota Gaza.
PEMERINTAH Israel menegaskan kembali bahwa setiap kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina, harus mencakup pembebasan seluruh sandera.
Petani Palestina melaporkan tanaman zaitun mereka ditumbangkan oleh Israel, dan LSM Palestina mencatat 14 orang telah ditangkap di Desa al-Mughayyir selama tiga hari pengepungan.
ISRAEL melancarkan serangan udara ke sejumlah target Houthi di Sanaa, Yaman, pada Minggu (25/8) waktu setempat. Operasi itu merupakan balasan atas serangan rudal Houthi.
Achmad menekankan bahwa UI bebas berdiskusi dengan siapa saja di forum kritis yang tepat, dengan kurasi dan counter-speech yang memadai.
Permintaan maaf itu disampaikan setelah muncul gelombang kritik di media sosial terhadap UI yang mengundang Berkowitz dalam acara PSAU pada 23 Agustus 2025.
Baitul Maqdis Institute menyatakan keprihatinan atas diundangnya akademisi Peter Berkowitz, sosok pro-Israel.
Veldkamp juga mengaku ragu kondisi politik akan berubah dalam waktu dekat.
