Family Fast Food Restaurant Donasikan Rp1.000 per Potong Ayam untuk Palestina

Donasi untuk Palestina.(freepik.com)

DENGAN mengusung semangat ‘Halal in Every Way’, restoran keluarga Mecca Fried Chicken donasikan Rp1.000 (seribu rupiah) dari tiap potong ayam yang terjual untuk masyarakat Palestina yang masih dalam belenggu Israel.

Di hari peresmiannya pada Februari 2025, Mecca sekaligus menyalurkan donasi sebesar Rp150.000.000 untuk warga Palestina melalui Adara Relief. Adara Relief merupakan sebuah lembaga kemanusiaan yang berfokus di isu Palestina.

Donasi ini dikumpulkan dari akumulasi penjualan Mecca selama periode soft opening (November 2024) dan penjualan paket ‘Haus Pahala untuk Palestina’.

“Peluncuran Mecca bukan sekadar peluncuran sebuah brand lokal baru, melainkan sebuah seruan bagi para pelaku bisnis untuk mengambil langkah nyata. Kami ingin mengajak pelaku usaha lain untuk menciptakan dampak positif, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk turut berjuang melawan ketidakadilan dan bersama-sama dalam kebaikan,” ujar CEO Inspirasi Bisnis Nusantara, Gufron Syarif, dalam rilis yang diterima Media Indonesia, Rabu (20/8).

Untuk donasi selanjutnya, hingga 21 Agustus 2025, telah terkumpul Rp170.510.000. Senada dengan Gufron, Direktur Utama Adara Relief, Maryam Rachmayani menuturkan bahwa bagi masyarakat Palestina, setiap bentuk dukungan memiliki arti yang besar, terutama di tengah situasi sulit yang mereka hadapi saat ini.

‘’Adara Relief sangat mengapresiasi langkah Mecca dalam mengalokasikan sebagian hasil penjualannya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ini bukan sekadar bisnis, tetapi juga gerakan sosial yang memberikan dampak nyata. Kami berharap semakin banyak perusahaan dan masyarakat yang tergerak untuk menunjukkan kepedulian dan berdiri bersama Palestina,” timpal Maryam.

Sebelumnya diberitakan bahwa grup perusahaan food & beverage lokal, Inspirasi Bisnis Nusantara (IBN), resmi meluncurkan Mecca - sebuah family fast food restaurant halal. Mecca diluncurkan sebagai alternatif dari fried chicken brand yang terafiliasi dengan pihak Israel. Mengusung semangat “Halal in Every Way”, Mecca posisikan diri sebagai family fast food restaurant yang halal dan thayyib, serta berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. (Yan)